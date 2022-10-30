"БПЛА запустили из Одессы": в РФ рассказали о "доказательствах" атак ВСУ на Севастопольскую бухту

По версии Минобороны РФ, дроны по Севастополю якобы запустили с гражданского судна, который должен был вывозить зерно. Беспилотники летели в зоне "зернового коридора", но после изменили маршрут.

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Специалисты Минобороны России и другие чиновники якобы нашли "доказательства" атак ВСУ на Севастопольскую бухту с помощью беспилотников. Об этом написала в Telegram пресс-служба российского ведомства.

БПЛА, по информации захватчиков, запустили с гражданского судна, который Киев "зафрахтовал для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины" по зерновому коридору.

Военные чиновники говорят о поднятых со дна моря обломков морских беспилотников, которые 29 октября применили против российских кораблей.

"Проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы", — утверждает министерство.

Сначала беспилотники, по версии командования РФ, двигались по зоне безопасности зернового коридора и далее изменили маршрут в направлении пункта базирования кораблей в Севастополе.

Атака на корабли Черноморского флота в Севастополе — что известно

"Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", — заключили в Минобороны России.

Напомним, что утром 29 октября в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. ВС РФ заявляли о работе 9 беспилотников и 7 автономных морских БПЛА, которые "запустили" ВСУ. Повреждения получили морской тральщик "Иван Голубец" и заграждение в бухте Южная.

[ + – ] Повреждения после взрывов получил тральщик "Иван Голубец"

Назначенный Москвой "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорил, что российские ПВО несколько часов боролись с беспилотниками и все аппараты якобы сбили.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко говорил о повреждении из-за взрывов нескольких кораблей, в том числе фрегата "Адмирала Макарова" — флагмана Черноморского флота после потери крейсера "Москва".

В Минобороны РФ считают, что украинским военным помогали специалисты из Великобритании. Инструкторы подразделения британских ВМС якобы обучили военных 73-го специального центра морских операций в Очакове и готовили удары по кораблям в Севастополе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после взрывов посоветовал оккупантам выключить камеры в Севастополе и в других временно занятых украинских городах.

Аналитики GeoConfirmed провели расследование и выяснили, что в результате атаки беспилотниками было поражено минимум 3 цели.