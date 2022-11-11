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Україна розробила ударні морські дрони: оголошено збір на 1 млрд гривень (фото)

ударний надводний дрон
Волонтери збирають 100 млн на 10 таких пристроїв

Мобільні дрони можуть атакувати рухомі та нерухомі цілі в радіусі 400 км. Україна планує створити безпілотний флот в акваторії Чорного та Азовського морів.

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В рамках ініціативи United24 оголошено спільне збирання коштів з автором телеграм-каналу "Лачен пише" Ігорем Лаченковим на створення безпілотного морського флоту. Про це повідомляється на сайті ініціативи.

Україна розробила безпілотні надводні апарати І перед суспільством стоїть мета у створенні безпілотного флоту зі 100 надводних кораблів. Вони зможуть не лише захищати акваторії українських морів, а й зможуть виконувати таємні місії. Наприклад, виконувати далеку морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, супроводжувати та підтримувати традиційний флот, а також атакувати рухомі та нерухомі об'єкти.

Морський безпілотник Fullscreen
Морський безпілотник
Морський безпілотник Fullscreen
Морський безпілотник
Морський безпілотник Fullscreen
Морський безпілотник
Морський безпілотник
Морський безпілотник
Морський безпілотник

Вартість одного безпілотника становить 10 млн гривень. Загалом планується зібрати 1 млрд гривень на 10 дронів. Водночас на United24 опубліковано характеристики українського ударного БПЛА:

  • повна маса — 1000 кг
  • операційний радіус дії — до 400 км.
  • дальність ходу — до 800 км
  • автономність — до 60 годин
  • максимальна швидкість — 80 км/год
  • передача відеоінформація — до трьох відеопотоків в HD

Нагадаємо, у мережі показали пошкодження "Адмірала Макарова" із супутника. Судно стало на ремонт після удару невідомого БПЛА. Кораблі Чорноморського флоту атакували 29 жовтня надводними дронами та БПЛА.

Міноборони РФ звинуватило Україну в ударах по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі з цивільного судна, призначеного для вивезення зерна