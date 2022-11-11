Україна розробила ударні морські дрони: оголошено збір на 1 млрд гривень (фото)
Мобільні дрони можуть атакувати рухомі та нерухомі цілі в радіусі 400 км. Україна планує створити безпілотний флот в акваторії Чорного та Азовського морів.
В рамках ініціативи United24 оголошено спільне збирання коштів з автором телеграм-каналу "Лачен пише" Ігорем Лаченковим на створення безпілотного морського флоту. Про це повідомляється на сайті ініціативи.
Україна розробила безпілотні надводні апарати І перед суспільством стоїть мета у створенні безпілотного флоту зі 100 надводних кораблів. Вони зможуть не лише захищати акваторії українських морів, а й зможуть виконувати таємні місії. Наприклад, виконувати далеку морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, супроводжувати та підтримувати традиційний флот, а також атакувати рухомі та нерухомі об'єкти.
Вартість одного безпілотника становить 10 млн гривень. Загалом планується зібрати 1 млрд гривень на 10 дронів. Водночас на United24 опубліковано характеристики українського ударного БПЛА:
- повна маса — 1000 кг
- операційний радіус дії — до 400 км.
- дальність ходу — до 800 км
- автономність — до 60 годин
- максимальна швидкість — 80 км/год
- передача відеоінформація — до трьох відеопотоків в HD
Нагадаємо, у мережі показали пошкодження "Адмірала Макарова" із супутника. Судно стало на ремонт після удару невідомого БПЛА. Кораблі Чорноморського флоту атакували 29 жовтня надводними дронами та БПЛА.
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