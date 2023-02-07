Незвичайний дрон здатний і літати, і плавати під водою: як застосують пристрій (відео)

Квадрокоптер може пірнати на глибину до 3 метрів, уповільнюючи свої пропелери та змінюючи їхнє становище.

Related video

Китайські інженери створили незвичайний безпілотний апарат Mirs-X, який може літати і пірнати під воду. Про цей винахід написало видання New Scientist.

Команда з Китайського університету в Гонконгу під керівництвом Бена Чена створили прототип пристрою вагою 1,63 кг та завширшки 38 сантиметрів. Він отримав чотири двигуни, розташовані як у квадрокоптера, кожен з них оснащений двоступінчастою коробкою передач та кріпленнями для зміни положення гвинтів. Заряду акумулятора вистачає на шість хвилин польоту або 40 хв. роботи під водою

Головною відмінністю Mirs-X є саме підводні операції на глибині до трьох метрів. Перебуваючи під водою, гребні гвинти направляються вниз або в сторони і сповільнюються, забезпечуючи тягу, необхідну для руху в більш щільному середовищі. При необхідності дрон може підняти гвинти догори, щоб спливти на поверхню та злетіти.

У майбутньому розробники планують збільшити розмір апарату приблизно до 180 см, а також додати можливості для захоплення та переміщення підводних об'єктів. Як зазначають вчені, Mirs-X буде дуже корисним для інженерних та рятувальних робіт, але для цього потрібно виправити деякі недоліки, наприклад, збільшити доступну глибину та тривалість роботи.

У серпні група Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики з Китаю представила дрон, який вміє літати, плавати та пірнати під воду. Він отримав складані двометрові крила, які складаються під час переходу в підводний режим. За словами інженерів, безпілотник зможе літати зі швидкістю до 120 км/год і пірнати, щоб уникнути систем ППО, встановлених на військових кораблях.

У листопаді стало відомо, що Україна розробила ударні морські дрони для знищення кораблів. Вони можуть долати відстань до 800 км, плисти зі швидкістю 80 км/год, передавати зображення з камер у режимі реального часу.