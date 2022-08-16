Украинцы разработали уникальные подводные беспилотники, стреляющие торпедами

Пилот может находиться за штурвалом или дистанционно управлять машиной с расстояния до 250 км.

Украинская компания Highland Systems разработала новую боевую подводную лодку под названием "Кронос" (Kronos), которая может плавать в беспилотном режиме. Характеристики и особенности машины описаны на официальном сайте.

Аппарат вмещает капитана и еще 10 человек экипажа, которые могут при необходимости покинуть судно прямо под водой. Однако наличие людей на борту вовсе не обязательно — система позволяет оператору дистанционно управлять "Кроносом" на расстоянии до 250 км, передавая сигналы по зашифрованным каналам связи.

[ + – ] Салон подводной лодки "Кронос"

Подводная лодка получила гибридную конструкцию с водяной турбиной, электрическим двигателем и дизельным генератором. Конструкция корпуса с технологией "стелс" позволяет снизить расход топлива, увеличивая при этом скорость и устойчивость в движении. "Кронос" оборудовали складными крыльями для "зависания на месте" под водой, они также помогают перевозить машину на грузовике.

[ + – ] Транспортировка "Кроноса" на трейлере

Тактико-технические характеристики "Кроноса"

длина – 9 м

ширина – 7,4 м

высота – 2,2 м

скорость на воде – 80 км/ч

скорость под водой – 50 км/ч

рабочая глубина – 150 м

грузоподъемность — до 3 т на воде

критическая глубина погружения — 250 м

Мощность электрического двигателя — 1200 л.с./2400 Нм

время нахождения под водой – 36 ч в режиме батареи, 18 ч – в режиме генератора, в гибридном режиме – 54 ч

[ + – ] "Кронос" под водой

Украинская подводная лодка может выполнять различные боевые задачи как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме — от транспортировки грузов до атаки врага. Для последнего "Кронос" можно оснастить шестью малыми электрическими торпедами от любых производителей. К примеру, сейчас Highland Systems ведет переговоры производителем вооружения Leonardo об установке торпед Black Scorpion.

[ + – ] Схема подводной лодки "Кронос"

Компания Highland Systems основана группой украинцев во главе с кандидатом технических наук Александром Кузнецовым, сейчас ее штаб-квартира находится Дубае (ОАЭ). Ранее команда разработала многофункциональный гибридный бронированный автомобиль "Шторм".

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