Українці розробили унікальні підводні безпілотники, які стріляють торпедами

Пілот може бути за штурвалом або дистанційно керувати машиною з відстані до 250 км.

Українська компанія Highland Systems розробила новий бойовий підводний човен під назвою "Кронос" (Kronos), який може плавати в безпілотному режимі. Характеристики й особливості машини описані на офіційному сайті.

Апарат вміщує капітана та ще 10 осіб екіпажу, які можуть за потреби залишити судно прямо під водою. Однак наявність людей на борту зовсім не обов'язкова — система дозволяє оператору дистанційно керувати "Кроносом" на відстані до 250 км, передаючи сигнали зашифрованими каналами зв'язку.

[ + – ] Салон підводного човна "Кронос"

Підводний човен отримав гібридну конструкцію з водяною турбіною, електричним двигуном і дизельним генератором. Конструкція корпусу з технологією "стелс" дозволяє знизити витрату палива, збільшуючи при цьому швидкість і стійкість у русі. "Кронос" обладнали доладними крилами для "зависання на місці" під водою, вони також допомагають перевозити машину на вантажівці.

[ + – ] Транспортування "Кроноса" на трейлері

Тактико-технічні характеристики "Кроноса"

довжина — 9 м

ширина — 7,4 м

висота — 2,2 м

швидкість на воді — 80 км/год

швидкість під водою — 50 км/год

робоча глибина — 150 м

вантажопідйомність — до 3 т на воді

критична глибина занурення — 250 м

потужність електричного двигуна — 1200 к.с./2400 Нм

час перебування під водою — 36 год у режимі батареї, 18 год — у режимі генератора, у гібридному режимі — 54 год

[ + – ] "Кронос" під водою

Український підводний човен може виконувати різні бойові завдання як у пілотованому, так і в безпілотному режимі — від транспортування вантажів до атаки ворога. Для останнього "Кронос" можна оснастити шістьма малими електричними торпедами будь-яких виробників. Наприклад, сьогодні Highland Systems веде переговори виробником озброєння Leonardo про встановлення торпед Black Scorpion.

[ + – ] Схема підводного човна "Кронос"

Компанія Highland Systems започаткована групою українців на чолі з кандидатом технічних наук Олександром Кузнєцовим, зараз її штаб-квартира розташована Дубаї (ОАЕ). Раніше команда розробила багатофункціональний гібридний броньований автомобіль "Шторм".

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