ОС Android 16 поліпшить те, як люди використовують свої смартфони в темряві

Однією з найбільших проблем під час використання смартфонів вночі є навантаження на очі, проте нова функція може допомогти пом'якшити цю проблему.

Нова функція, виявлена в попередній версії Android 16 для розробників, допомагає краще контролювати яскравість телефону в темряві. Про це пише Android Authority.

Нещодавно Google випустила першу попередню версію для розробників для Android 16, і в ній є багато нових функцій, які допоможуть користувачам Android. Однак одна з нових функцій привернула увагу Мішаала Рахмана з Android Authority, — вона замінює поточний режим Extra Dim.

Повідомляється, що ця функція називається "Even Dimmer" і вперше була помічена ще в одній з ранніх попередніх збірок для Android 15. Android Authority вдалося змусити цю функцію працювати в другій бета-версії Android 15, щоб дати уявлення про те, як вона буде працювати. Однак ця функція не була частиною фінальної версії, але деякі користувачі повідомляють про появу Even Dimmer на пристроях під управлінням Android 16.

Найбільша відмінність між Extra Dim і Even Dimmer полягає в тому, як вони вмикаються і вимикаються. Обидві функції спочатку необхідно увімкнути в налаштуваннях, перейшовши в "Налаштування", а потім у "Спеціальні можливості". Однак Extra Dim потрібно буде постійно вимикати та вмикати за допомогою плитки швидких налаштувань.

Тим часом Even Dimmer керується через панель яскравості, що означає, що неможливо забути вимкнути і ввімкнути її, що покращує користувацький досвід.

Android 16 привносить безліч змін у деякі з найкращих телефонів Android, але, можливо, найбільшою є зміна кількості випусків за рік. У недавньому звіті зазначено, що Google планує розділити основні пакети SDK між другим і четвертим кварталами 2025 року. Однак Google заявила, що звичайні квартальні оновлення триватимуть, як і очікувалося.

Наразі смартфон Pixel 9 є єдиним пристроєм, на якому ця функція відображається на момент написання статті. Отже, нам доведеться дочекатися наступної попередньої версії для розробників, щоб побачити, чи з'явиться Even Dimmer на кращих телефонах Android.

Раніше ми писали про те, як захистити смартфон від морозу. Зазвичай, якщо телефон лежить кілька годин у холоді, це не така вже й велика проблема, але бувають ситуації, коли це може серйозно йому нашкодити.