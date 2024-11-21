ОС Android 16 улучшит то, как люди используют свои смартфоны в темноте

Одной из самых больших проблем при использовании смартфонов ночью является нагрузка на глаза, однако новая функция может помочь смягчить эту проблему.

Новая функция, обнаруженная в предварительной версии Android 16 для разработчиков, помогает лучше контролировать яркость телефона в темноте. Об этом пишет Android Authority.

Недавно Google выпустила первую предварительную версию для разработчиков для Android 16, и в ней есть много новых функций, которые помогут пользователям Android. Однако одна из новых функций привлекла внимание Мишаала Рахмана из Android Authority, — она заменяет текущий режим Extra Dim.

Сообщается, что эта функция называется "Even Dimmer" и впервые была замечена еще в одной из ранних предварительных сборок для Android 15. Android Authority удалось заставить эту функцию работать во второй бета-версии Android 15, чтобы дать представление о том, как она будет работать. Однако эта функция не была частью финальной версии, но некоторые пользователи сообщают о появлении Even Dimmer на устройствах под управлением Android 16.

Самое большое различие между Extra Dim и Even Dimmer заключается в том, как они включаются и выключаются. Обе функции сначала необходимо включить в настройках, перейдя в "Настройки", а затем в "Специальные возможности". Однако Extra Dim нужно будет постоянно выключать и включать с помощью плитки быстрых настроек.

Между тем, Even Dimmer управляется через панель яркости, что означает, что невозможно забыть выключить и включить ее, что улучшает пользовательский опыт.

Android 16 привносит множество изменений в некоторые из лучших телефонов Android, но, возможно, самым большим является изменение количества выпусков за год. В недавнем отчете указано, что Google планирует разделить основные пакеты SDK между вторым и четвертым кварталами 2025 года. Однако Google заявила, что обычные квартальные обновления будут продолжаться, как и ожидалось.

В настоящее время смартфон Pixel 9 является единственным устройством, на котором эта функция отображается на момент написания статьи. Таким образом, нам придется дождаться следующей предварительной версии для разработчиков, чтобы увидеть, появится ли Even Dimmer на лучших телефонах Android.

Ранее мы писали о том, как защитить смартфон от мороза. Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.