Китай показав безекіпажну мінісубмарину: навіщо НВАК новий апарат від CSSC

Підводний човен матиме три конфігурації, кожна з яких призначена для окремого роду місій — від розвідувальних операцій до завдавання ударів.

Китайська державна суднобудівна корпорація (CSSC) продемонструвала на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї нову розробку в галузі підводних технологій — малий безпілотний підводний човен для проведення спеціальних операцій. Про це пишуть в ексклюзивному матеріалі оглядачі Army Recognition.

Ця автономна платформа від CSSC створена для виконання широкого спектра секретних місій, включно з розвідкою, встановленням мін, прихованою доставкою та завдаванням ударів.

Конструкція безпілотного підводного човна дає змогу встановлювати різні модулі корисного навантаження, що адаптує його під конкретні завдання. Платформа підтримує три різні конфігурації:

Конфігурація A — для завдання попереджувальних і атакувальних ударів, здатна нести від 8 до 12 торпед або ракет.

Конфігурація B — призначена для спеціальних операцій, дає змогу перевозити від 6 до 8 водолазів з обладнанням для потайного впровадження та вилучення.

Конфігурація C — для встановлення мін і блокади, несе від 8 до 12 мін або малих підводних апаратів (UUV), а також до 4 великих UUV.

CSSC позначила ключові технічні характеристики підводного човна:

максимальна підводна швидкість — 20 вузлів, крейсерська — 8 вузлів.

глибина занурення — 300-450 метрів.

дальність ходу — до 10 000 морських миль на швидкості 6 вузлів

розміри — довжина 38-43 метри, ширина 4,8 метра, осадка 5,6 метра, водотоннажність 380-450 тонн залежно від конфігурації.

Безпілотну платформу оснащено комплексною системою бойового зв'язку, що охоплює берегові, корабельні та супутникові (SATCOM) канали, що дає змогу координувати дії в реальному часі на дальності від 1 000 до 3 000 миль. У підводному човні встановлено літій-залізо-фосфатну акумуляторну систему, підтримувану високошвидкісним дизель-генератором потужністю 400 кВт, що забезпечує йому довготривалу автономність і надійність.

За словами оглядачів, заявлені характеристики підводного безпілотника говорять про універсальну платформу, здатну виконувати кілька функцій, для яких зазвичай потрібна ціла низка пілотованих підводних човнів або надводних кораблів.

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