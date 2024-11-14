Китай показал безэкипажную мини-субмарину: зачем НОАК новый аппарат от CSSC

Подводная лодка будет иметь три конфигурации, каждая из которых предназначена для отдельного рода миссий — от разведывательных до операций по нанесению ударов.

Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) продемонстрировала на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае новую разработку в области подводных технологий — малую беспилотную подводную лодку для проведения специальных операций. Об этом пишут в эксклюзивном материале обозреватели Army Recognition.

Эта автономная платформа от CSSC создана для выполнения широкого спектра секретных миссий, включая разведку, постановку мин, скрытную доставку и нанесение ударов.

Конструкция беспилотной подводной лодки позволяет устанавливать различные модули полезной нагрузки, что адаптирует ее под конкретные задачи. Платформа поддерживает три различных конфигурации:

Конфигурация A — для нанесения предупредительных и атакующих ударов, способна нести от 8 до 12 торпед или ракет.

Конфигурация B — предназначена для специальных операций, позволяет перевозить от 6 до 8 водолазов с их оборудованием для скрытного внедрения и извлечения.

Конфигурация C — для постановки мин и блокады, несет от 8 до 12 мин или малых подводных аппаратов (UUV), а также до 4 крупных UUV.

CSSC обозначила и ключевые технические характеристики подводной лодки:

максимальная подводная скорость — 20 узлов, крейсерская — 8 узлов.

глубина погружения — 300-450 метров.

дальность хода — до 10 000 морских миль на скорости 6 узлов

размеры — длина 38-43 метра, ширина 4,8 метра, осадка 5,6 метра, водоизмещение 380–450 тонн в зависимости от конфигурации.

Беспилотная платформа оснащена комплексной системой боевой связи, включающей береговые, корабельные и спутниковые (SATCOM) каналы, что позволяет координировать действия в реальном времени на дальности от 1 000 до 3 000 миль. В подводной лодке установлена литий-железо-фосфатная аккумуляторная система, поддерживаемая высокоскоростным дизель-генератором мощностью 400 кВт, предоставляя ей долговременную автономность и надежность.

По словам обозревателей, заявленные характеристики подводного беспилотника говорят об универсальной платформе, способной выполнять несколько функций, для которых обычно требуется целый ряд пилотируемых подводных лодок или надводных кораблей.

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