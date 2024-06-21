Юбилейная субмарина: в Китае представили новую подводную лодку Type 039C (фото)

Специалисты отмечают, что новейшая китайская подлодка обладает уникальной технологией гидролокационной невидимости, что является крайне важным в условиях активного использования гидролокаторов в подводной войне.

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в честь 70-й годовщины основания подводных сил 19 июня продемонстрировали новую подводную лодку уникальной конструкции Type 039C. Аналитики отмечают, что она обладает повышенной скрытностью и уже достигла оперативного потенциала, сообщает Global Times.

Новая подводная лодка была показана в первые секунды праздничного видео, опубликованного на официальном аккаунте ВМС НОАК в соцсетях. И хотя китайские военные пока не представили подробной информации о субмарине, специалисты отмечают, что Type 039C заметно отличается от всех других подводных лодок, которые НОАК ранее демонстрировали публике.

Тактические преимущества

Профильное издание Naval News пишет, что новейшая неатомная ударная подводная лодка Китая, Type 039C класса Yuan, отличается характерным угловым парусом, что может быть частью технологии гидролокационной невидимости. По мнению экспертов, такая конструкция рубки снижает уровень сигнала — это делает лодку менее уязвимой для обнаружения.

Исследования показывают, что конструкция Type 039C предназначена для противодействия сонарам средней частоты. В то же время она будет менее эффективна против низкочастотных гидролокаторов, которые лишь указывают на наличие объекта в воде, но не позволяют его идентифицировать.

Это особенно важно в условиях активного использования гидролокаторов в подводной войне, где пассивное обнаружение становится менее эффективным из-за снижения шумности современных субмарин.

Китайская субмарина Type 039C

Уникальность Type 039C

"В настоящее время китайская лодка – это единственная субмарина, имеющая угловой парус и находящаяся при этом в воде", — говорится в издании.

Между тем ожидается, что такое же решение будет применено на шведской подлодке класса A-26 и немецкой Type-212CD.

Журналисты Global Times подчеркнули, что официальный дебют новой подводной лодки указывает на то, что субмарина поступила на вооружение и достигла боевой готовности. Китайский военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что новые разработки показывают серьезный прогресс в китайских подводных технологиях, которые долгое время отставали от мирового уровня.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal сообщили, что китайские технологии шумоподавления изменили баланс сил в конкурентном противостоянии Китая и США. Таким образом эра тотального господства американских подводных лодок заканчивается.