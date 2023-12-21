"Тихий убийца": китайские рыбаки сняли редкую субмарину-невидимку КНР (фото, видео)

По данным журналистов, у Type 039C могут быть торпеды и сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты YJ-18 с радиусом до 547 км.

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Рыбаки в восточной части Китая стали свидетелями редкого появления одной из недавно модернизированных подводных лодок. Кадры запечатлели в среду, 20 декабря. Судя по всему, лодка Type 039C отправилась в море для участия в учениях. Об этом сообщает Newsweek.

Видеозапись подлодки Type 039C, которую Пентагон классифицирует как субмарину класса Yuan, была опубликована в соцсети Weibo пользователем из прибрежной провинции Чжэцзян.

Подлодка Type 039C

Флот КНР считается крупнейшим в мире в количественном отношении и продолжает выпускать больше военно-морских и коммерческих кораблей, чем любая другая страна. Надводный и подводный флот растет и, судя по всему, по решению генсека ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, должен превратиться в современную силу Поднебесной, которая будет доминировать в регионе к концу десятилетия.

У флота Народной освободительной армии КНР есть 17 подводных лодок класса Yuan. Эти дизельно-электрические лодки "считаются одним из самых тихих убийц", отмечают авторы публикации.

Type 039C — подлодка, модернизированный с использованиям стелс-технологии, которая снижает вероятность обнаружения. Ее впервые заметили аналитики спутниковых снимков в мае 2021 года. И только в июле следующего года руководство китайского флота официально признало, что такая лодка у них есть.

Подлодка Type 039C

Дизайн Type 039C не новый, но у нее все же есть ряд деталей, на которые обращают внимание военные исследователи. По словам OSINT-аналитика Х.И. Саттона (H.I. Sutton), подлодка проектировалась таким образом, чтобы не попадала на радары. Форм-фактор и возможность противодействовать радарам на средних частотах увеличивает время обратного сигнала.

"Сейчас уже почти понятно, что отличительная форма лодки Type-039C класса Yuan призвана увеличить ее выживаемость", — отметил Саттон. Швеция также разрабатывает подобную субмарину, но китайская Type-039C — единственная из тех, что введены в эксплуатацию.

Комментаторы на платформе Weibo отмечали, что у Type 039C, вероятно, должны быть торпеды и сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты YJ-18 с операционным радиусом до 547 км.

Подлодка Type 039C

В день, когда видео подлодки появилось в соцсетях, армия КНР опубликовала фотографии, сделанные во время учений, но где это происходило, не сообщается.

Напомним, что 30 ноября стало известно, что в РФ спустили на воду подводный крейсер "Архангельск".

Также сообщалось, что в начале декабря появилась информация о том, что производитель субмарин для российского флота уволил гендиректора и понес убытки на 20 млрд рублей.