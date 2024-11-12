Супутниковий знімок розкрив процес підготовки російської ядерної ракети Р-30 "Булава"

Це один із рідкісних випадків, коли на кадрах зафіксовано роботи 12-го Головного управління Міноборони РФ, що відповідає за обслуговування ядерного озброєння і не допускає зазвичай витоку такої інформації.

У мережі з'явилося супутникове зображення, що показує процес підготовки і спорядження міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава", яка є одним із ключових компонентів ядерного арсеналу Росії. Ця ракета розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 "Борей" і відіграє важливу роль у ядерній тріаді РФ, повідомляє Defense Express.

У матеріалі було зазначено, що першими на зображення звернули увагу російські профільні джерела, які також вказали, що на знімку зафіксовано роботи 12-го Головного управління Міноборони Росії. Ця служба відповідає за обслуговування ядерного озброєння і зазвичай не допускає таких витоків у публічний простір.

Фото: спутниковый снимок

Факт появи такого супутникового зображення можна назвати незвичайною подією, оскільки раніше підготовчі роботи щодо російських балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд, практично не потрапляли у відкритий доступ.

На знімку, ймовірно, видно транспортно-пусковий контейнер із ракетою Р-30 "Булава", що виділяється сірим кольором, а також кілька машин різного призначення, що дає змогу ідентифікувати місце як зону підготовки озброєння для підводних крейсерів.

Цікаво, що самі російські військові не вжили заходів щодо маскування робіт, явно демонструючи процес підготовки МБР морського базування. З одного боку такий підхід може свідчити про елементи психологічного тиску на "недружні країни". З іншого — поява цих знімків може означати певну "взаємопрозорість" — західні країни регулярно моніторять російську ядерну активність за допомогою супутників, а Росія у відповідь, можливо, свідомо не приховує такі операції.

"Тут ішлося про стратегічне ядерне озброєння, однак цілком логічно тут можемо припустити, що аналогічні роботи на аеродромах стратегічної авіації РФ відбуваються також під щільним наглядом супутників країн Заходу", — зауважили експерти.

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Нагадаємо, Міноборони США опублікувало звіт під назвою "Ядерні виклики. Зростаючі можливості стратегічного розвитку Конкуренти і регіональні суперники". У ньому було наведено докладний список основних підприємств, які забезпечують російську ядерну програму.