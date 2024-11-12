Спутниковый снимок раскрыл процесс подготовки российской ядерной ракеты Р-30 "Булава"

Это один из редких случаев, когда на кадрах зафиксированы работы 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за обслуживание ядерного вооружения и не допускает обычно утечки подобной информации.

В сети появилось спутниковое изображение, показывающее процесс подготовки и снаряжения межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава", которая является одним из ключевых компонентов ядерного арсенала России. Эта ракета размещается на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей" и играет важную роль в ядерной триаде РФ, сообщает Defense Express.

В материале было отмечено, что первыми на изображение обратили внимание российские профильные источники, которые также указали, что на снимке зафиксированы работы 12-го Главного управления Минобороны России. Эта служба отвечает за обслуживание ядерного вооружения и обычно не допускает подобных утечек в публичное пространство.

Фото: спутниковый снимок

Факт появления подобного спутникового изображения можно назвать необычным событием, так как ранее подготовительные работы по российским баллистическим ракетам, способным нести ядерный заряд, практически не попадали в открытый доступ.

На снимке, вероятно, виден транспортно-пусковой контейнер с ракетой Р-30 "Булава", выделяющийся серым цветом, а также несколько машин различного назначения, что позволяет идентифицировать место как зону подготовки вооружения для подводных крейсеров.

Интересно, что сами российские военные не предприняли мер по маскировке работ, явно демонстрируя процесс подготовки МБР морского базирования. С одной стороны такой подход может свидетельствовать об элементах психологического давления на "недружественные страны". С другой — появление подобных снимков может означать определенную "взаимопрозрачность" — западные страны регулярно мониторят российскую ядерную активность с помощью спутников, а Россия в ответ, возможно, сознательно не скрывает такие операции.

"Здесь речь была о стратегическом ядерном вооружении, однако вполне логично здесь можем предположить, что аналогичные работы на аэродромах стратегической авиации РФ происходят также под плотным наблюдением спутников стран Запада", — подчеркнули эксперты.

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Напомним, Минобороны США опубликовало отчет под названием "Ядерные вызовы. Растущие возможности стратегического развития Конкуренты и региональные соперники". В нем был приведен подробный список основных предприятий, которые обеспечивают российскую ядерную программу.