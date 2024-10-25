Где в России производят ядерное оружие: разведка Минобороны США раскрыла детали (фото)

Американская разведка обнародовала информацию о стратегических объектах России, обеспечивающих ее ядерный потенциал. Это предприятия в Озерске, Лесном и Железногорске, где изготавливаются компоненты для ядерных зарядов.

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Несмотря на огромные вложения в ядерный арсенал, которые, по последним опубликованным данным, достигают почти 10 миллиардов долларов ежегодно, российские ядерные силы зависят от ограниченного количества критически важных объектов. В новом отчете Пентагона за 2024 год под названием "Ядерные вызовы. Растущие возможности стратегического развития Конкуренты и региональные соперники" приведен подробный список основных предприятий, которые обеспечивают российскую ядерную программу. Об этом пишет портал Defense Express.

Ключевые ядерные исследовательские центры России расположены в Сарове Нижегородской области и Снежинске Челябинской области. Но особое место в структуре ядерного комплекса занимает завод "Маяк" в Озерске (ранее известный как "Челябинск-65"). Это предприятие было создано в 1948 году и специализируется на производстве плутония, урана и трития — важных элементов для термоядерных зарядов.

Завод "Маяк" в Озерске Фото: Defence Express

В Озерске также ведется строительство нового "опытного" реактора для замены устаревших реакторов "Руслан" и "Людмила". Хотя запуск новых объектов был запланирован на 2023 год, сейчас строительство еще продолжается.

Строительство еще одного реактора в Озерске Фото: Defence Express

Производство самих ядерных зарядов осуществляется на заводах "Электрохимприбор" в Лесном и "Приборостроительный завод Росатома" в Трехгорном. Кроме того, критические электронные компоненты для этих зарядов поставляются из НИИ автоматики в Москве.

Еще один важный объект, указанный в отчете разведки, — Горно-химический комбинат в Железногорске, Красноярский край, известный также как "Красноярск-26". С советских времен этот комбинат занимался производством плутония и переработкой ядерных материалов, а его инфраструктура находится на глубине 300 метров под землей.

Горно-химический комбинат в Железногорске Фото: Defence Express

Аналитики отметили, что все эти объекты были построены в 40-50-х годах, часто руками заключенных, и многие из них расположены под землей на значительной глубине, что обеспечивает дополнительную защиту для ядерного потенциала России.

Напомним, 25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия меняет ядерную доктрину. Теперь Москва сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственным и несвоевременным решение российского президента.