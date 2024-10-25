Де в Росії виробляють ядерну зброю: розвідка Міноборони США розкрила деталі (фото)

Американська розвідка оприлюднила інформацію про стратегічні об'єкти Росії, що забезпечують її ядерний потенціал. Це підприємства в Озерську, Лісному і Желєзногорську, де виготовляються компоненти для ядерних зарядів.

Related video

Попри величезні вкладення у ядерний арсенал, які, за останніми опублікованими даними, сягають майже 10 мільярдів доларів щорічно, російські ядерні сили залежать від обмеженої кількості критично важливих об’єктів. У новому звіті Пентагону за 2024 рік під назвою "Ядерні виклики. Зростаючі можливості стратегічного розвитку Конкуренти та регіональні суперники" наведено детальний список основних підприємств, які забезпечують російську ядерну програму. Про це пише портал Defense Express.

Ключові ядерні дослідні центри Росії розташовані у Сарові Нижньогородської області та Снєжинську Челябінської області. Але особливе місце у структурі ядерного комплексу займає завод "Маяк" в Озерську (раніше відомий як "Челябінськ-65"). Це підприємство було створене в 1948 році та спеціалізується на виробництві плутонію, урану й тритію – важливих елементів для термоядерних зарядів.

Завод "Маяк" в Озерську Фото: Defence Express

В Озерську також ведеться будівництво нового "дослідного" реактора для заміни застарілих реакторів "Руслан" і "Людмила". Хоча запуск нових об'єктів був запланований на 2023 рік, наразі будівництво ще триває.

Будівництво ще одного реактора в Озерську Фото: Defence Express

Виробництво самих ядерних зарядів здійснюється на заводах "Электрохимприбор" у Лісному та "Приборостроительный завод Росатома" у Трьохгорному. Крім того, критичні електронні компоненти для цих зарядів постачаються з НДІ автоматики у Москві.

Ще один важливий об’єкт, зазначений у звіті розвідки, — Горно-хімічний комбінат у Желєзногорську, Красноярський край, відомий також як "Красноярск-26". З радянських часів цей комбінат займався виробництвом плутонію та переробкою ядерних матеріалів, а його інфраструктура знаходиться на глибині 300 метрів під землею.

Горно-хімічний комбінат у Желєзногорську Фото: Defence Express

Аналітики зауважили, що усі ці об’єкти були побудовані у 40-50-х роках, часто руками ув'язнених, і багато з них розташовані під землею на значній глибині, що забезпечує додатковий захист для ядерного потенціалу Росії.

Нагадаємо, 25 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія змінює ядерну доктрину. Тепер Москва зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним і несвоєчасним рішення російського президента.