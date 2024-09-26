"Абсолютно безвідповідально": Блінкен відреагував на зміну ядерної доктрини Путіна

Глава Держдепу висловив думку, що про таку поведінку президента РФ йому багато хто говорив і раніше, коли він "брязкав ядерною зброєю".

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Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним і несвоєчасним попередження Володимира Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї, яке він зробив під час зустрічі світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН. Про це Блінкен заявив в інтерв'ю MSNBC.

"Це абсолютно безвідповідально. Я гадаю, що багато хто у світі, зокрема й Китай, ясно говорили про це в минулому, коли він (Путін. — Ред.) брязкав ядерною шаблею. Тому я просто порадив би зробити це зараз, коли весь світ зібрався говорити про необхідність більшого роззброєння та нерозповсюдження", — зазначив глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу з ядерного стримування президент Росії Володимир Путін заявив про зміну РФ ядерної доктрини. Він зазначив, що Москва зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн. Президент додав, що сучасна військово-політична ситуація динамічно змінюється, а тому РФ враховуватиме нові "джерела загроз" для себе і союзників. Росія буде застосовувати ядерну зброю в разі "агресії" не тільки проти неї, а й проти Білорусі.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що Росія навряд застосує ядерну зброю. Там додали, що президент РФ Володимир Путін намагається викликати нову хвилю паніки у західних лідерів.

Пропонують не сприймати серйозно такі нові погрози РФ і українські політики. Вони радять вважати заяви росіян проявом боягузства.

Зокрема, радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни застосували усі можливі види озброєння проти України, РФ не перемогла і тепер вигадала "останній аргумент".А за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, такі ядерні погрози свідчать про страх перед зброєю України. ЗСУ можуть знищити стратегічні військові запаси, тож щоб цього не сталося, Кремль почав нову серію шантажу.