РФ знищила всю теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру України, — Зеленський

За словами президента, через російські атаки взимку мільйони українців можуть залишитись без тепла.

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Наразі РФ знищила всю теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру України, через це мільйони українців взимку можуть залишитись без тепла. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

"Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі російська армія знищила всю нашу теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру і потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку і саме цього прагне Путін. Путін хоче залишити звичайних людей, жінок, людей похилого віку без тепла протягом зими, взимку спричинити страждання цих простих людей", — зазначив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що ЗС РФ з жовтня 2022 року регулярно атакують об’єкти критичної інфраструктури. Загально з жовтня 2022 року Росія, за даними Міненерго, завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Загалом Росія знищила 80% теплової та третину гідрогенерації електрики України. В цих умовах експерти припускають, що за умови різкого падіння температури (до -12-18 градусів) блекаути у містах країни можуть бути доволі тривалими.

У вівторок, 24 вересня, під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський зазначив, що росіяни планують ударити по трьох атомним станціям, і президент має докази цих планів. При цьому російська армія не буде берегти цивільне населення. Поведінка росіян показує, що вони не будуть спинятися чи берегти цивільне населення.