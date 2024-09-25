РФ уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины, — Зеленский

По словам президента, из-за российских атак зимой миллионы украинцев могут остаться без тепла.

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Сейчас РФ уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины, поэтому миллионы украинцев зимой могут остаться без тепла. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН.

"Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас российская армия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру и потенциально миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой и именно этого хочет Путин. Путин хочет оставить обычных людей, женщин, стариков без тепла в течение зимы, зимой вызвать страдания этих простых людей", — отметил Владимир Зеленский.

Отметим, что ВС РФ с октября 2022 года регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры. Всего с октября 2022 года Россия, по данным Минэнерго, нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

В целом Россия уничтожила 80% тепловой и треть гидрогенерации электричества Украины. В этих условиях эксперты предполагают, что при условии резкого падения температуры (до -12-18 градусов) блэкауты в городах страны могут быть довольно длительными.

Во вторник, 24 сентября, во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН Владимир Зеленский отметил, что россияне планируют ударить по трем атомным станциям, и президент имеет доказательства этих планов. При этом российская армия не будет беречь гражданское население. Поведение россиян показывает, что они не будут останавливаться или беречь гражданское население.