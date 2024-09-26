Росія навряд застосує ядерну зброю: Путін намагається викликати нову хвилю паніки, — ISW

На думку аналітиків, Москва ядерним "брязканням" намагається посилити контроль за ухваленням рішень на Заході щодо надання Україні дозволу бити по території РФ.

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Росія навряд застосує ядерну зброю, а президент РФ Володимир Путін намагається викликати нову хвилю паніки у західних лідерів внесенням змін до ядерної доктрини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 25 вересня.

"Путін, ймовірно, має намір вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання ядерною шаблею і викликати нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент західних політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що Володимир Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб посилити контроль над процесом ухвалення рішень щодо надання дозволу Україні бити західною зброєю по військових об'єктах в Росії.

"ISW вже давно вважає, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння самостримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю", — наголошується у звіті.

Насамкінець експерти американського Інституту вивчення війни наголосили, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде.

Нагадаємо, 25 вересня Володимир Путін заявив, що Росія змінює ядерну доктрину та зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн.

Фокус також писав про те, як українські політики та посадовці відреагували на зміни у ядерній доктрині Росії.