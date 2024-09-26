Россия вряд ли применит ядерное оружие: Путин пытается вызвать новую волну паники, — ISW

По мнению аналитиков, Москва ядерным "бряцанием" пытается усилить контроль за принятием решений на Западе относительно предоставления Украине разрешения бить по территории РФ.

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Россия вряд ли применит ядерное оружие, а президент РФ Владимир Путин пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров внесением изменений в ядерную доктрину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 25 сентября.

"Путин, вероятно, намерен вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерной саблей и вызвать новую волну паники среди западных политиков в особенно критический момент западных политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что Владимир Путин продолжает угрожать возможностью ядерной конфронтации между Россией и Западом, чтобы усилить контроль над процессом принятия решений о предоставлении разрешения Украине бить западным оружием по военным объектам в России.

"ISW уже давно считает, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию самосдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие", — отмечается в отчете.

Наконец эксперты американского Института изучения войны отметили, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин заявил, что Россия меняет ядерную доктрину и сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран.

Фокус также писал о том, как украинские политики и чиновники отреагировали на изменения в ядерной доктрине России.