"Абсолютно безответственно": Блинкен отреагировал на изменение ядерной доктрины Путина

Глава Госдепа выразил мнение, что о таком поведении президента РФ ему многие говорили и раньше, когда он "бряцал ядерным оружием".

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал безответственным и несвоевременным предупреждение Владимира Путина о возможности использования Россией ядерного оружия, которое он сделал во время встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом Блинкен заявил в интервью MSNBC.

"Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно говорили об этом в прошлом, когда он (Путин. — ред.) бряцал ядерной саблей. Поэтому я просто посоветовал бы сделать это сейчас, когда весь мир собрался говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", — отметил глава Госдепартамента.

Напомним, во время заседания Совбеза по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин заявил об изменении РФ ядерной доктрины. Он отметил, что Москва сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран. Президент добавил, что современная военно-политическая ситуация динамично меняется, а потому РФ будет учитывать новые "источники угроз" для себя и союзников. РФ будет применять ядерное оружие в случае "агрессии" не только против нее, но и против Беларуси.

В американском Институте изучения войны отметили, Россия вряд ли применит ядерное оружие. Там добавили, что президент РФ Владимир Путин пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров.

Предлагают не воспринимать серьезно такие новые угрозы РФ и украинские политики. Они советуют считать заявления россиян проявлением трусости.

В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне применили все возможные виды вооружения против Украины, РФ не победила и теперь придумала "последний аргумент", а по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, такие ядерные угрозы говорят о страхе перед оружием Украины. ВСУ могут уничтожить стратегические военные запасы, и чтобы этого не произошло, Кремль начал новую серию шантажа.