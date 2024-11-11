Французька ALSEAMAR представила свій БПЛА Blackbird: чим цікава розробка (відео)

Апарат призначений для запуску з підводних човнів і може підтримувати зв'язок із платформою на відстані понад 20 км.

Французька компанія ALSEAMAR на виставці Euronaval 2024 у Парижі представила свій безпілотний літальний апарат (БПЛА) Blackbird, призначений для запуску з підводного човна. Цей унікальний проєкт спрямований на створення можливості розгортання БПЛА з підводного човна, що перебуває в глибокому зануренні, і управління ним у підводних умовах. Про це 11 листопада повідомили в Naval News.

Цей безпілотник здатний обмінюватися даними із субмариною, що надає значні можливості для розвідки та збору даних. Для управління Blackbird використовується антенна система X-SUB, розроблена як дистанційний підводний пристрій для збору і передачі даних.

Оглядачі зазначають, що управління місією дрона можна здійснювати заздалегідь, задаючи маршрут до запуску, або в реальному часі.

Blackbird має довжину 60 см і вагу від 1 до 2 кг, залежно від корисного навантаження, що дає змогу підводному човну нести до п'яти таких апаратів. Він укладений у водонепроникну капсулу, яка скидається під час запуску, і запускається через канал, який використовує X-SUB, пов'язаний із системою управління підводного човна.

Під час тестів на підводному човні Suffren у травні 2024 року БПЛА показав, що здатний підтримувати зв'язок на відстані більше ніж 20 км (наразі з використанням іншої платформи).

Наразі проєкт перебуває на стадії випробувань: ALSEAMAR проводить регулярні морські тести, і наступний етап випробувань заплановано на 2025 рік.

Технічні характеристики Blackbird:

Довжина — 60 см;

Вага — 1-2 кг (залежно від корисного навантаження);

корисне навантаження — різні модулі, включно з радіорелейним комплектом, ІЧ-датчиками, засобами РЕБ

особливості — водонепроникна капсула для запуску з глибини, антена X-SUB для зв'язку на зануренні, можливість управління на відстані до 20 км;

призначення — розвідка, зв'язок, підтримка підводних операцій.

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Раніше повідомлялося, що компанія Naval Group виготовить для Військово-морських сил Франції великий демонстраційний підводний безпілотник OUDD. Такі дрони зможуть ставити або знешкоджувати міни та нести торпеди.