Французька ALSEAMAR представила свій БПЛА Blackbird: чим цікава розробка (відео)
Апарат призначений для запуску з підводних човнів і може підтримувати зв'язок із платформою на відстані понад 20 км.
Французька компанія ALSEAMAR на виставці Euronaval 2024 у Парижі представила свій безпілотний літальний апарат (БПЛА) Blackbird, призначений для запуску з підводного човна. Цей унікальний проєкт спрямований на створення можливості розгортання БПЛА з підводного човна, що перебуває в глибокому зануренні, і управління ним у підводних умовах. Про це 11 листопада повідомили в Naval News.
Цей безпілотник здатний обмінюватися даними із субмариною, що надає значні можливості для розвідки та збору даних. Для управління Blackbird використовується антенна система X-SUB, розроблена як дистанційний підводний пристрій для збору і передачі даних.
Оглядачі зазначають, що управління місією дрона можна здійснювати заздалегідь, задаючи маршрут до запуску, або в реальному часі.
Blackbird має довжину 60 см і вагу від 1 до 2 кг, залежно від корисного навантаження, що дає змогу підводному човну нести до п'яти таких апаратів. Він укладений у водонепроникну капсулу, яка скидається під час запуску, і запускається через канал, який використовує X-SUB, пов'язаний із системою управління підводного човна.
Під час тестів на підводному човні Suffren у травні 2024 року БПЛА показав, що здатний підтримувати зв'язок на відстані більше ніж 20 км (наразі з використанням іншої платформи).
Наразі проєкт перебуває на стадії випробувань: ALSEAMAR проводить регулярні морські тести, і наступний етап випробувань заплановано на 2025 рік.
Технічні характеристики Blackbird:
- Довжина — 60 см;
- Вага — 1-2 кг (залежно від корисного навантаження);
- корисне навантаження — різні модулі, включно з радіорелейним комплектом, ІЧ-датчиками, засобами РЕБ
- особливості — водонепроникна капсула для запуску з глибини, антена X-SUB для зв'язку на зануренні, можливість управління на відстані до 20 км;
- призначення — розвідка, зв'язок, підтримка підводних операцій.
Раніше повідомлялося, що компанія Naval Group виготовить для Військово-морських сил Франції великий демонстраційний підводний безпілотник OUDD. Такі дрони зможуть ставити або знешкоджувати міни та нести торпеди.