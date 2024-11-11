Французская ALSEAMAR представила свой БПЛА Blackbird: чем интересна разработка (видео)

Аппарат предназначен для запуска с подводных лодок и может поддерживать связь с платформой на расстоянии более 20 км.

Французская компания ALSEAMAR на выставке Euronaval 2024 в Париже представила свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Blackbird, предназначенный для запуска с подводной лодки. Этот уникальный проект направлен на создание возможности развертывания БПЛА с подводной лодки, находящейся в глубоком погружении, и управления им в подводных условиях. Об этом 11 ноября сообщили в Naval News.

Данный беспилотник способен обмениваться данными с субмариной, что предоставляет значительные возможности для разведки и сбора данных. Для управления Blackbird используется антенная система X-SUB, разработанная как дистанционное подводное устройство для сбора и передачи данных.

Обозреватели отмечают, что управление миссией дрона можно осуществлять заранее, задавая маршрут до запуска, или в реальном времени.

Blackbird имеет длину 60 см и вес от 1 до 2 кг, в зависимости от полезной нагрузки, что позволяет подводной лодке нести до пяти таких аппаратов. Он заключен в водонепроницаемую капсулу, которая сбрасывается при запуске, и запускается через канал, используемый X-SUB, связанный с системой управления подводной лодки.

В ходе тестов на подводной лодке Suffren в мае 2024 года БПЛА показал, что способен поддерживать связь на расстоянии более 20 км (на данный момент с использованием другой платформы).

На данный момент проект находится на стадии испытаний: ALSEAMAR проводит регулярные морские тесты, и следующий этап испытаний запланирован на 2025 год.

Технические характеристики Blackbird:

Длина — 60 см;

Вес — 1-2 кг (в зависимости от полезной нагрузки);

полезная нагрузка — различные модули, включая радиорелейный комплект, ИК-датчики, средства РЭБ

особенности — водонепроницаемая капсула для запуска с глубины, антенна X-SUB для связи на погружении, возможность управления на расстоянии до 20 км;

назначение — разведка, связь, поддержка подводных операций.

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