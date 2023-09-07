Армия США вооружится автономными подлодками, запускающими дроны по кораблям

Американский военный Карстен Хекль считает, что автономные подлодки особенно важно применять на море, где можно подкрасться к врагу, а затем незаметно вернуться на базу.

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Командующий корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Карстен Хекль говорит, что сейчас как никогда флоту и другим подразделениям работающим на воде срочно нужны подводные роботы, которые смогут выстреливать из-под воды летающими дронами. Он высказал свое мнение журналистам военного издания Defensescoop в кулуарах одной из профильных конференций посвященной теме подводных автономных лодок.

"Представьте себе полностью автономный UUV (беспилотный подводный транспорт), который может выйти на поверхность, приблизиться к нужной зоне, всплыть и запустить тысячи дронов-камикадзе", — сказал генерал-лейтенант Карстен Хекль.

Высокопоставленный офицер по модернизации Корпуса морской пехоты ожидает как можно быстрее увидеть военные эксперименты США с беспилотными подводными судами, которые могут запускать дроны-камикадзе.

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Такие страны, как Индия, Южная Корея и Франция уже активно разрабатывают автономные подлодки, стреляющие по врагу торпедами. Но сейчас нужно активно использовать все преимущества летающих дронов, особенно дронов-камикадзе. Морские пехотинцы уже используют так называемые "беспилотники одностороннего нападения" — также известные как барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе.

"Сейчас мы очень сосредоточены на высокоточном органическом огне и барражирующих боеприпасах. Есть много областей, в которых, я думаю, мы можем ускориться, потому что промышленность явно прокладывает нам путь, — заявил Хекль. — Есть также идея барражирующих боеприпасов, сбрасываемых с беспилотных надводных кораблей. Вы можете дать волю своему воображению", — добавил он.

Американские военные еще не опробовали реализовать подобную концепцию, но очень к этому стремятся.

"Мы пока не экспериментируем в этом направлении, но обязательно будем. Я планирую увидеть полупогружной аппарат, который подплыв к нужному месту запустить с борта дроны-камикадзе, а потом спокойно погрузится и уйдет на базу", — говорит Хекль.

Журналисты DefenseScoop спросили генерал-лейтенанта, может ли такая система, как сверхбольшой UUV Orca разрабатываемый Boing, потенциально выполнять такую ​​роль.

"Может быть. Но нам нужно внимательно относиться к деньгам налогоплательщиков. Поэтому для начала надо определиться с техническим заданием, конструкцией, ведь любой качественный подводный аппарат стоит не дешево", — сказал он.

Ранее Фокус информировал, что инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники. Система FLARS значительно экономит место на палубе и может применяться не только на море, но и на суше.