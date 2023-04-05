Инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники: как у них это получилось

Система FLARS значительно экономит место на палубе и может применяться не только на море, но и на суше.

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Компания Insitu, производитель БПЛА и дочерняя компания Boeing, представила новую корабельную систему запуска и посадки дронов, пишет Defense One. Система FLARS (Flying Launch and Recovery System) состоит из квадрокоптера, который запускает и ловит другие дроны.

FLARS с помощью основного квадрокоптера поднимает 120-килограммовый дрон Integrator на высоту от 90 до 150 метров, набирает скорость и выпускает этот беспилотник в полет. Пока Integrator выполняет свою миссию FLARS может ожидать его находясь в воздухе около 16 часов, но если миссия затянется, то он вернется на корабль для дозаправки. Когда Integrator возвращается, FLARS снова взлетает к нему, чтобы словить и вернуть на базу. На этот раз он несет кабель крепления для дочернего дрона и возвращает его на палубу.

Квадрокоптер FLARS садится на борт эсминца USS Paul Hamilton Фото: ВМС США

По запросу ВМС США компания продемонстрировала эту технологию в прошлом году на борту эсминца USS Paul Hamilton класса "Арли Берк", но только сейчас стали известны подробности этого успешного испытания. Кроме того, разработчики продемонстрировали возможности FLARS на берегу. Он действует точно так же и на земле.

Сегодня ВМС США использует около 300 дронов Integrator. Это многоцелевые аппараты, которые могут нести широкий спектр полезной нагрузки, включая средства радиоэлектронной разведки или радиоэлектронной борьбы и синтезированный апертурный радар. Компания Insitu рассчитывает продавать систему FLARS армии США и другим странам, которые используют дроны Integrator в своих военных подразделениях.

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