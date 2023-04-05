Военные проводят секретное испытание ИИ на флоте: что об этом известно

Система JADC2 под управлением нейросети объединит все армейские силы в едином центре управления.

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Американский флот проводит секретные испытания технологии проекта "Перевес" с ударной группой авианосца "Карл Винсон" в водах у берегов Калифорнии, сообщил главнокомандующий ВМС США адмирал Майк Гилдей, пишет Defense News.

Адмирал Гилдей сказал, что испытание единой системы под управлением ИИ проходит успешно и в нем участвует ударная группа авианосца, которая обычно состоит из одного крейсера и пары эсминцев, авиакрыла авианосца и нескольких тысяч личного состава.

Проект "Перевес" — это вклад ВМС США в "Общевойсковое командование и управление во всех сферах" (JADC2), многомиллиардный проект Пентагона по созданию бесшовной связи на поле боя всех подразделений: на земле, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве.

Эту революционную концепцию разработало Министерство обороны США для соединения любых современных военных датчиков и средств связи от всех родов войск в единый информационный центр управления, которой помогает управлять искусственный интеллект.

JADC2 поможет военным владеть всей информацией на поле боя и принимать решения в течение нескольких минут Фото: Скриншот

Традиционно каждый род войск разрабатывал свою собственную тактическую сеть, которая была несовместима с сетями других родов войск (например, сети армии не могли взаимодействовать с сетями ВМС или ВВС). Чиновники Минобороны США утверждают, что будущие конфликты могут потребовать принятия решений в течение часов, минут или даже секунд по сравнению с текущим многодневным процессом анализа оперативной обстановки и выдачи команд. Эксперты Пентагона говорят, что существующая архитектура командования и управления Минобороны недостаточна для быстрого и оптимального выполнения требований Национальной стратегии обороны США.

С момента своего создания в 2020 году проект был покрыт завесой секретности — условием, которое эксперты считают необходимым из-за постоянной разведки со стороны Китая и России. ВМС США уже запросили $192 миллиона на проект "Перевес" на 2024 финансовый год, что меньше, чем $226 миллионов, выделенных на проект в этом году.

Пока что испытание JADC2 проходи на борту ударной группы авианосца "Карл Винсон", при этом контр-адмирал Даг Смолл, руководитель как проекта, так и Командования по информационным системам ВМС, описал этот шаг как "первую попытку". Ожидается, что очень скоро к испытаниям искусственного интеллекта в проекте "Перевес" будут участвовать дополнительные ударные группы авианосцев.

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