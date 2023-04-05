Інженери навчили один морський дрон ловити інші безпілотники: як у них це вийшло

Система FLARS значно заощаджує місце на палубі та може застосовуватися не тільки на морі, а й на суші.

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Компанія Insitu, виробник БПЛА та дочірня компанія Boeing, представила нову корабельну систему запуску та посадки дронів, пише Defense One. Система FLARS (Flying Launch and Recovery System) складається з квадрокоптера, який запускає та ловить інші дрони.

FLARS за допомогою основного квадрокоптера підіймає 120-кілограмовий дрон Integrator на висоту від 90 до 150 метрів, набирає швидкість та випускає цей безпілотник у політ. Поки Integrator виконує свою місію FLARS може чекати його, перебуваючи в повітрі близько 16 години, але якщо місія затягнеться, то він повернеться на корабель для дозаправляння. Коли Integrator повертається, FLARS знову злітає до нього, щоб зловити та повернути на базу. На цей раз він несе кабель кріплення для дочірнього дрона та повертає його на палубу.

Квадрокоптер FLARS сідає на борт есмінця USS Paul Hamilton Фото: ВМС США

На запит ВМС США компанія продемонструвала цю технологію минулого року на борту есмінця USS Paul Hamilton класу "Арлі Берк", але тільки зараз стали відомі подробиці цього успішного випробування. Окрім того, розробники продемонстрували можливості FLARS на березі. Він діє так само і на землі.

Сьогодні ВМС США використовує близько 300 дронів Integrator. Це багатоцільові апарати, які можуть нести широкий спектр корисного навантаження, включаючи засоби радіоелектронної розвідки або радіоелектронної боротьби та синтезований апертурний радар. Компанія Insitu розраховує продавати систему FLARS армії США та іншим країнам, які використовують дрони Integrator у своїх військових підрозділах.

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