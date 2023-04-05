Військові проводять секретне випробування ШІ на флоті: що про це відомо

Система JADC2 під управлінням нейромережі об'єднає всі військові сили у єдиному центрі управління.

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Американський флот проводить секретні випробування технології проєкту "Перевага" з ударною групою авіаносця "Карл Вінсон" у водах біля берегів Каліфорнії, повідомив головнокомандувач ВМС США адмірал Майк Гілдей, пише Defense News.

Адмірал Гілдей сказав, що випробування єдиної системи під управлінням ШІ проходить успішно і в ньому бере участь ударна група авіаносця, яка зазвичай складається з одного крейсера та пари есмінців, авіакрила авіаносця та кількох тисяч особового складу.

Проєкт "Перевага" — це внесок ВМС США в "Загальновійськове командування та управління у всіх сферах" (JADC2), багатомільярдний проєкт Пентагону зі створення безшовного зв'язку на полі бою всіх підрозділів: на землі, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберпросторі.

Цю революційну концепцію розробило Міністерство оборони США для з'єднання будь-яких сучасних військових датчиків та засобів зв'язку від усіх військових підрозділів до єдиного інформаційного центру управління, яким допомагає керувати штучний інтелект.

JADC2 допоможе військовим володіти всією інформацією на полі бою та приймати рішення протягом кількох хвилин Фото: Скріншот

Традиційно кожен військовий підрозділ розробляв свою власну мережу, яка була несумісна з мережами інших військових підрозділів (наприклад, мережі армії не могли взаємодіяти з мережами ВМС чи ВПС). Чиновники Міноборони США стверджують, що майбутні конфлікти можуть вимагати прийняття рішень протягом годин, хвилин або навіть секунд порівняно з поточним багатоденним процесом аналізу оперативної ситуації та видачі команд. Експерти Пентагону кажуть, що теперішня архітектура командування та управління Міноборони є недостатньою для швидкого та оптимального виконання вимог Національної стратегії оборони США.

З моменту свого створення у 2020 році проєкт був покритий завісою секретності — умовою, яку експерти вважають за необхідну через постійну загрозу шпіонажу з боку Китаю та Росії. ВМС США вже запросили $192 мільйони на проєкт "Перевага" на 2024 фінансовий рік, що менше ніж $226 мільйонів, виділених на проєкт цього року.

Поки що випробування JADC2 проходь на борту ударної групи авіаносця "Карл Вінсон", при цьому контрадмірал Даг Смолл, керівник як проєкту, так і Командування з інформаційних систем ВМС, описав цей крок як першу спробу. Очікується, що дуже скоро до випробувань штучного інтелекту у проєкті "Перевага" братимуть участь додаткові ударні групи авіаносців.

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