Морские войны будущего: французские военные изучают новый подводный беспилотник XLUUV

Подводный беспилотный аппарат предназначен для выполнения разведывательный миссий, наблюдения и контроля морского дна. Он также может вести противолодочную борьбу, используя тяжелую торпеду F21.

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Подводная угроза становится серьезной проблемой для военно-морских сил в ближайшем будущем, поэтому французские военные обратили внимание на боевой сверхбольшой подводный аппарат без экипажа (XLUUV). Как сообщают обозреватели Naval News, французское агентство оборонных закупок DGA заключило с Naval Group новый контракт на изучение конструкции подводного аппарата, который создается в рамках проекта Unmanned Combat Underwater Vehicle (Беспилотный боевой подводный аппарат) UCUV.

В публикации говорится, что девятимесячное исследование позволит Naval Group изучить основные варианты использования и разработать системную архитектуру для беспилотного боевого подводного аппарата.

"Naval Group очень гордится тем, что поддерживает Министерство вооруженных сил Франции в изучении этого нового беспилотного потенциала, который поможет дать старт развитию высокопроизводительных автономных систем", — подчеркнул директор Naval Group Аурор Нойшвандер.

Перспективы XLUUV

Военно-морские силы отмечают, что использование беспилотных и автономных военных систем в военно-морских целях рассматривается как реальный стратегический актив. UCUV все чаще рассматривают в качестве средства для выполнения задач разведки, наблюдения и контроля морского дна.

Кроме того XLUUV в будущем могут выполнять миссии по борьбе с минами или подводными лодками, используя тяжелую торпеду F21 компании (HWT), которая помещена в оружейном отсеке.

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Отмечается, что с 2016 года инвестирует собственные средства в разработку первого демонстрационного образца большого подводного беспилотника XLUUV. Этот образец будет проходить квалификационные испытания в море летом 2023 года, что позволит компании протестировать различные технологические элементы.

XLUUV обладает уникальными возможностями. Например, управляемая автономная система принятия решений (ADC), призванная стать бортовым мозгом для беспилотников, дает возможность контролировать все беспилотные системы в условиях полной безопасности, а также планировать и выполнять сложные миссии в качестве дополнения к пилотируемым кораблям.

Ранее сообщалось, что компания SEABER создала самый компактный в своем классе морской беспилотник. По информации разработчиков, он способен плыть со скоростью 11 км/ч и обнаруживать все типы морских мин.