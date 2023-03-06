Морские дроны в деле: каких беспилотников стоит опасаться русским военным кораблям

Надводные и подводные беспилотные суда отлично зарекомендовали себя в войне РФ против Украины. Фокус расскажет о самых эффективных моделях.

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Некоторые военные аналитики уверены, что надводные и подводные беспилотные корабли имеют большое значение в войне, которую Россия развязала против Украины. Несмотря на то, что летательные аппараты применяются чаще, а потому они больше на слуху, списывать со счетов их морских "собратьев" не стоит. Вспомним хотя бы инцидент с флагманом Черноморского флота РФ крейсером "Москва", который был затоплен в результате высококлассной атаки украинских катеров-камикадзе.

В этом материале Фокус расскажет о самых популярных моделях надводных и подводных беспилотников, часть из которых поставляется ВМФ Украины.

Почему морские дроны так важны для Украины

Напомним, что 27 августа 2022 года Министерство обороны Великобритании объявило о поставке 6-ти автономных подводных дронов для поиска и обезвреживания российских мин. В заявлении тогда говорилось, что "десятки моряков ВМС Украины обучатся управлению этими машинами". Это было сделано для того, чтобы обезопасить так называемый зерновой коридор, ведь РФ пыталась давить на Украину и другие страны, шантажируя продовольствием, уничтожая украинское сельское хозяйство и блокируя черноморские порты страны, чтобы предотвратить экспорт зерна. Кремль пытался оставить страны третьего мира буквально без еды, и в Великобритании не могли не отреагировать на эти неправомерные действия. После заключения зерновой сделки в июле экспорт продовольствия по морским путям был осуществлен, однако "зерновой коридор" стал своего рода зоной риска из-за морских мин, оставленных российскими войсками вдоль побережья Украины.

В Пентагоне также приняли решение направить в Украину некоторое количество беспилотных надводных кораблей для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа и адъюнкт Центра новой американской безопасности, считает, что усиление украинского флота беспилотными катерами и подлодками заставит Россию использовать собственные уже имеющиеся аппараты, или разработать новые. И действительно, в начале 2023 года в ТАСС появилась публикация о том, что в РФ разрабатывается опционально пилотируемый вооруженный надводный корабль для атак на подводные лодки. В середине февраля россияне ударили по мосту близ Одесской области при помощи водного дрона. А недавно стало известно, что украинским хакерам удалось добыть документацию, касающуюся разработки российского подводного беспилотного аппарата. Очевидно, россияне пытаются оснастить свои военно-морские силы дополнительной техникой, предполагая возможное наступление ВСУ на Крым.

Но вернемся к ВМФ Украины и рассмотрим, какие аппараты он уже получил, и какие машины есть на вооружении у стран-союзниц.

[ + – ] Сюжет о морских дронах для ВМФ Украины

Морские дроны для ВМФ Украины и "Месть енота"

Благодаря проектам UNITED24 и NAFO (North Atlantic Fella Organization), а также литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу удалось приобрести несколько беспилотных катеров. Примечательно, что одно из суден назвали Raccoon's Revenge ("Месть енота") в честь енота, которого оккупанты похитили из херсонского зоопарка и переправили в Крым с остальными животными. Известно, что дроны, купленные на пожертвования граждан Литвы, США, Украины и других стран, участвовавших в инициативе, могут преодолевать расстояние в 400 км, набирать максимальную скорость 80 км/ч и пребывать в автономном режиме на одном заряде 60 ч.

Украинское правительство намерено создать флот из 100 надводных дронов. Производителями выступят украинские компании.

[ + – ] Украинская беспилотная подлодка Kronos

Гибридная украинская подлодка Kronos

Kronos — это разработка компании из Украины Highland Systems. Его можно назвать гибридным, т.к. оно работает под управлением человека и может вмещать небольшой экипаж (11 моряков), а также функционирует в беспилотном режиме. Характеристики и особенности машины описаны на официальном сайте. При управлении оператором, максимальное расстояние между ним и судном составит 250 км. В движение подлодку Kronos приводит установка, включающая водяную турбину, электродвигатель (1200 л.с.) и дизельный генератор. А благодаря специальной конструкции, аппарат может на некоторое время оставаться на месте без движения. Максимальная его скорость на воде составляет 80 км/ч, под водой – 50 км/ч, глубина погружения – 150 м, время под водой – 36 ч в режиме батареи, 18 ч – в режиме генератора, в гибридном режиме – 54 ч.

"Кронос" можно использовать в качестве оружия, так как она способна нести 6 электрических торпед любой модификации. Украинские инженеры вели переговоры об оснащении торпедами Black Scorpion.

[ + – ] Испытания корабля-беспилотника Sea Hunter

Беспилотный корабль Sea Hunter

Sea Hunter был создан DARPA в 2016 году для нужд ВМС США. Его основные задачи включают: поиск морских мин, обнаружение подводных лодок, разведку, наблюдение. Без управления беспилотник может спокойно работать на протяжении 70-ти дней, преодолевая 18,5 тыс. км на одной загрузке топлива. Сорокаметровый корабль способен разогнаться до 50 км/ч, но его средняя скорость составляет 22 км/ч.

Надводный дрон оснащен системой оптического наведения и радаром, что позволяет ему избежать столкновения с другими судами или объектами. Его гребные винты оснащены резаками, которые могут избавить судно от прицепившихся сетей или веревок.

На базе Sea Hunter позже был спроектирован другой беспилотник — Sea Hawk.

Напомним, что Минобороны США поставили Украине несколько судов береговой охраны. Возможно, среди них были Sea Hawk и Sea Hunter (конкретные модели ведомство не назвало).

[ + – ] Испытания беспилотного морского судна Ranger

Корабли-роботы Ranger и Mariner

Суда-близнецы Mariner и Ranger были разработаны в рамках партнерства оборонной технологической компании Leidos и судостроительной компании Gulf Craft. Их длина составляет 59х10 м, благодаря чему они попадают в категорию среднеразмерных беспилотных надводных транспортных средств (MUSV), и каждый из них имеет определенный набор механических, инженерных и целевых систем.

В рамках программы ВМС США "Повелитель призрачного флота" они прошли испытания, и известно, что Ranger смог запустить ракеты SM-6. Стоит отметить, что SM-6 способна поражать цели в воздухе, такие как истребители, крупные БПЛА, вертолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты

И Mariner, и Ranger базируются на конструкции, которая изначально была разработана для быстрой переброски экипажа и снабжения морской нефтегазовой отрасли. Модифицированные платформы получили средства спутниковой связи, по 3 радара разных диапазонов, электрооптические и инфракрасные датчики, улучшенные средства радиосвязи. Однако Mariner имеет дополнительный набор каналов для передачи данных, что даст возможность эксплуатировать его в качестве базового корабля, управляющего другими беспилотными судами. Эта поможет переоснастить флот, усилив его надводными беспилотниками, уменьшив его зависимость от традиционных надводных кораблей, таких как эсминцы, используемых в роли базовых. Таким образом более мощные платформы можно будет использовать по прямому назначению — ведению противовоздушной обороны с моря.

Суда способны перевозить по два 20-футовых и четыре 40-футовых контейнера в качестве полезной нагрузки. Мощность каждого MUSV обеспечивается 5-ю дизельными двигателями мощностью 2000 л.с. (1491 кВт), соединенными с водометами. Каждый дизельный двигатель оснащен 3-мя масляными фильтрами (2 из которых — резервные). Бортовые системы получают электроэнергию от 3-х генераторов.

Морские дроны предназначены для беспилотных операций, хотя панель управления на мостике на каждом судне также имеет функцию блокировки оператора, позволяющую небольшому экипажу взять на себя управление в чрезвычайной ситуации.

[ + – ] Беспилотный катер ULAQ

Автономные катера ULAQ

В Турции не так давно анонсировали беспилотные катера ULAQ, созданием которых занимались инженеры и конструкторы компаний Ares Shipyard и Meteksan. В скором времени они должны пополнить флот этой страны.

Надводные дроны получили две модификации anti-Surface Warfare (ASuW) и anti-submarine Warfare (ASW). Как видно из маркировок, они должны выполнять разные задачи. Первый должен поражать объекты и технику, находящиеся на берегу, а второй — на воде. В остальном, их характеристики очень похожи.

Известно, что на борту ASuW находится 4 ракеты типа Cirit калибра 70-мм и 2 управляемые противотанковые ракеты типа UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) дальностью до 8 км. Дрон также можно использовать и для разведки.

Аппарат ASW располагает противолодочными ракетами и легкими торпедами. Его мишенями могут стать надводные и подводные суда.

[ + – ] Сюжет об автономной подлодке Cetus

Подводная автономная лодка от MSubs — Cetus

Флот Великобритании в следующем году пополнится автономной подлодкой под названием Cetus разработки MSubs. Британцы не поскупились и потратили на проект $19 млн.

Следуя новой тенденции, беспилотник сможет функционировать как самостоятельно, так и в паре с судами MROS или подводными лодками Astute, но не только. В компании заявили, что подводное судно можно будет синхронизировать "с любыми кораблями, как британского флота, так и флотов стран-союзниц".

О глубине погружения Cetus пока данных нет, однако известно, что подлодка может преодолеть расстояние в 1850 км. Длина ее корпуса равна 12 м, диаметр — 2,2 м, а вес — 17 т. Задачами для плавсредства станет разведка, перевозка грузов и, возможно, атака сил противника.

[ + – ] Подлодка-беспилотник Orca

Подлодка-беспилотник Orca

ВМС США ожидает поставок подводного дрона системы Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV), получившего название Orca. Во флоте уточнили, что этот беспилотник будет использоваться для нанесения ударов по технике врага, размещению мин, разведки. Запустить подложку можно будет прямо с пирса.

На данный момент известно, что созданием устройства займется компания Boeing, с которой уже заключен контракт на поставку нескольких прототипов Orca.

[ + – ] Беспилотник REMUS 620

Беспилотный подводный аппарат REMUS 620

Компания HII Mission Technologies создала подводный беспилотник REMUS 620, характеристики которого поражают. Дело в том, что эта подлодка может работать автономно 110 ч, находясь от оператора на расстоянии в 509 км. Кроме мощного аккумулятора она получила резервные батареи та тот случай, если основная разрядится. На данный момент этот подводный дрон является самым эффективных из всех современных моделей. Целями REMUS 620 будут: обнаружение морских мин, разведка и наблюдение, радиоэлектронная борьба.

Для пущего удобства беспилотник сможет стартовать с атомных подводных лодок, военных катеров (беспилотных и пилотируемых), с военных кораблей любого типа и даже с вертолетов. Инженеры обещают военным возможность страта нескольких REMUS 620 одновременно. Также аппарату можно будет поручить управление другими подводными дронами, с которыми он сможет действовать сообща "в стае".

Отметим, что Украина получила от Великобритании дроны REMUS-100 для разминирования.

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