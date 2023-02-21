Ружья против дронов сделают лучше и дешевле: как это поможет в войне с РФ (видео)

Антидроновые системы становятся миниатюрнее и легче, но инженеры должны помнить: чем проще оружие РЭБ, тем менее эффективным оно может быть.

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В последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации и удешевлению оружия для борьбы с беспилотниками. Производители идут на такой шаг, поскольку спрос на переносные зенитно-ракетные комплексы заметно увеличился. Война России против Украины показала, насколько важным оружием могут стать даже обычные, коммерческие, дроны, а потому военным важно иметь под рукой и орудия для борьбы с БПЛА врага.

О том, как именно разработчикам удается усовершенствовать антидроновые системы, рассказывает Фокус.

Потративные антидроновые системы: что о них известно

Переносные противодроновые системы (counter-unmanned aerial systems — C-UAS), хоть и довольно давно существуют, завоевали популярность относительно недавно, а именно, когда квадрокоптеры стали продаваться в рознице, и люди начали массово и активно ими пользоваться для съемок, гонок и прочих развлечений. В отчете Центра изучения дронов Бард-колледжа, который был опубликован в 2019 году, из 537 систем C-UAS, существовавших на тот момент, 111 (21%) являлись портативными и продавались 29-ти странах мира, пишет defensenews.com.

Но за последние 10 лет цели и способы использования этих систем претерпели существенные изменения. Как утверждает Уоррен Браун из Fortem Technologies, когда речь заходила об обеспечении безопасности масштабных мероприятий или объектов критически важной инфраструктуры, то применялись фиксированные системы. Однако военные конфликты последних лет, к примеру, в странах Ближнего Востока и особенности агрессия России против Украины, сделали популярными оружие против дронов, которое можно применить "на ходу". Оно значительно расширяет возможности радиолокационного обнаружения вражеских беспилотников, простое в использовании и развертывании, относительно недорогое в обслуживании и эксплуатации. В общем, портативные антидроновые системы хорошо зарекомендовали себя у военных.

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Как появились антидроновые ружья

По сути, портативные C-UAS — это то, что сегодня принято называть антидроновым ружьем. Военные сталкивались с некоторыми проблемами, применяя традиционные средства глушения радиосигналов, чтобы "приземлять" беспилотники врага. Не имея достаточно ресурсов и возможностей, в прошедшие годы военные использовали различные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — громоздкие, непростые в обслуживании и заметные для артиллерии. Более того, такие системы довольно быстро устаревали, а потому не всегда были эффективны в борьбе против новейших моделей БПЛА, говорит Браун.

"Традиционные системы РЭБ не всегда эффективны, а потому непрактичны да еще и дороги в производстве, эксплуатации, обслуживании. Когда враг применят небольшие, низко летящие и маневренные беспилотники, то системам РЭБ их сложно обнаружить. Поэтому нужна была такая же техника для противостояния — небольшая, легкая, практичная", — подчеркнул эксперт.

Производители обратили внимание на эти проблемы и принялись разрабатывать технологии, способные отразить атаку маленьких дронов, которым сложнее противостоять. В мае 2022 года компания Fortem Technology отправила в Украину портативные устройства DroneHunters, разработанные на основе ранее существовавшей системы C-UAS. Все, что сделали инженеры, это уменьшили, упростили и снизили вес этой C-UAS таким образом, чтобы солдаты ВСУ могли пользоваться антидроновой системой "с рук". Модернизированная технология отлично прижилась в среде военных.

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Генеральный директор DroneShield, Мэтт МакКранн, считает, что антидроновое оружие должно становиться "меньше, лучше и дешевле", как, собственно, и сами дроны. Нередко ведь мы получали сообщения с фронта о том, насколько эффективно "свадебные" квадрокоптеры проводят разведку, корректируют огонь и даже атакуют противника, неся в качестве полезной нагрузки гранаты.

Фокус неоднократно писал о ружьях DroneGuns от компании DroneShield, но нелишним будет напомнить об их преимуществах. Такие C-UAS можно перевозить в обычном авто, переносить в рюкзаке, заряжать от батарей, а батареи, в свою очередь, можно сменить, если разрядятся. DroneGuns не являются кинетическим оружием, однако атакуют дроны за счет мощных радиосигналов, создающих сбои одновременно в нескольких диапазонах радиочастот. В итоге, БПЛА теряет связь с оператором и приземляется, либо возвращается обратно. Антидроновые ружья могут производить неограниченное количество "выстрелов", что более экономично, чем кинетические системы, и безопаснее в эксплуатации. Научиться пользоваться им можно за считанные минуты.

Есть и более дешевый аналог — DroneHunters F700 от компании Fortem. По словам Уоррена Брауна, каждый выстрел из оружия модели DroneHunters F700 стоит всего несколько сотен долларов, что значительно дешевле, чем высокоэнергетические системы, такие как электромагнитное импульсное (лазерное) оружие, требующее, к тому же, мощного источника электроэнергии.

[ + – ] Антидроновые ружья от Fortem: что известно

Дополнительным преимуществом системы Fortem является то, что она может сбивать беспилотники с помощью тормозного парашюта, не повреждая летательный аппарат. В перспективе, это дает возможность изучить то, как устроен БПЛА врага, повторно его использовать в своих целях, сэкономив на собственных устройствах. Такой метод выгоден не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения безопасности, ведь если стрелять по дрону, то от его осколков можно получить ранения, либо же он может повредить разного рода объекты, в том числе гражданские.

В Fortem утверждают, что из более чем 5000 задокументированных захватов дронов при помощи антидроновых систем DroneHunters, успешными были 92%.

Несмотря на преимущества, которые предлагают эти противодроновые системы, эксперт предупреждают, что чем меньше система по габаритам и чем дешевле ее себестоимость, тем менее эффективной она может оказаться на деле.

"Инженеры пытаются пойти на компромисс и миниатюризировать C-UAS, однако это может негативно сказаться на общей выходной мощности системы. Иными словами, чем она меньше, тем меньше ее дальность действия, а это означает, что бойцу нужно будет находиться как можно ближе к атакуемому объекту, и тогда повышаются риски для него самого", — объясняет Мэтт МакКранн. — "Однако такие системы, как DroneHunter, или аналогичные ей, такой компромисс относительно полезной нагрузки РЭБ может быть приемлемым, поскольку сражение в любом случае происходит на близком расстоянии".

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