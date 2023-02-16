Мини-дроны за $500 истребляют танки оккупантов: ВСУ раскрыли характеристики (видео)

Морпехи делают одноразовые БПЛА, которые россиянам сложно обнаружить и подавить. Самые мощные из них несут до 3 кг взрывчатки.

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Бойцы 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины своими руками собирают дроны-камикадзе, которыми затем уничтожают российскую технику в Донецкой области. Они показали работу летательных аппаратов журналистам "ТСН".

Небольшие квадрокоптеры в зависимости от комплектующих поднимают боевую часть весом до 1 кг и взрываются при столкновении с какими-либо объектами благодаря электродетонатору, встроенному в снаряд. Некоторые дроны оснащают самодельными осколочными боеприпасами, которые особенно эффективны против групп российской пехоты. "Бомбы" иногда делают из взрывчатки, найденной в сбитых иранских дронах Shahed.

По словам морских пехотинцев, стоимость одного дрона составляет около $500, и они являются одноразовыми. Порой военные пишут на снарядах послания для россиян.

"Он летит в один конец и задачи вернуться домой у него нет. У него такая задача – умереть за Украину", — отмечают операторы.

Главным недостатком "камикадзе" называют небольшую дальность полета — примерно 3 км, поэтому оператор должен находиться довольно близко от места атаки. В то же время, маленькие квадрокоптеры сложнее отследить, чем иранские дроны Shahed.

"Враждебные средства противодействия тяжело видят его, он летает на таких частотах, враг видит его как мобильный телефон, он лучше, чем другие дроны", — объяснил один из пилотов.

Самой крупной "добычей", уничтоженной 35-ой бригадой с помощью дронов-камикадзе, стал российский танк. Боевая машина обстреливала пехоту на передовой, когда оператор заметил ее с высоты птичьего полета, облетел и врезался в корму.

Руководитель проекта по БПЛА в 35-ой бригаде с позывным "Гагарин" рассказал телеканалу ICTV, как собирают дроны-камикадзе. Первым делом морпехи заказывают комплектующие из Европы и Китая, которые военные затем собирают при помощи волонтеров-специалистов. Они обеспечивают дальность полета, необходимую для конкретных боевых задач, поэтому в зависимости от качества деталей и погодных условий она достигает 12 км, а скорость — до 80 км/ч.

"Когда мы работали по Угледару, дистанция с противником была до 400 м. Самая комфортное для нас расстояние — примерно 3-6 км. Цели определяет командир, которому подчиняется группа", — поделился представитель ВСУ.

Что касается боевой части, то недавно морпехи сконструировали более мощные беспилотники, способные поднимать до 3 кг взрывчатки. Их возможности уже испытывают в боевых условиях, чтобы в будущем доработать.

"Гагарин" добавил, что их дроны используют необычные частоты управления, поэтому их сложно обнаружить и подавить средствами РЭБ. Находить БПЛА мешает еще и высота полета, поскольку операторы могут вести их всего в нескольких метрах над землей.

В начале февраля 501 Отдельный батальон морской пехоты показал, как атакует российских солдат с помощью дронов на передовой. БПЛА сбрасывают гранаты, которые если не убивают оккупантов, то заставляют в страхе разбегаться или падать на землю.

Тем временем военные испытывают украинский дрон-камикадзе "Кобра" стоимостью $2000. Он может нести 15 кг взрывчатки на расстояние до 300 км.