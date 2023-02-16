Мінідрони за $500 винищують танки окупантів: ЗСУ розкрили характеристики (відео)

Морпіхи роблять одноразові БПЛА, які росіянам складно виявити та придушити. Найпотужніші з них несуть до 3 кг вибухівки.

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Бійці 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України своїми руками збирають дрони-камікадзе, якими потім знищують російську техніку на Донеччині. Вони показали роботу літальних апаратів журналістам "ТСН".

Невеликі квадрокоптери залежно від комплектуючих піднімають бойову частину вагою до 1 кг і вибухають при зіткненні з будь-якими об'єктами завдяки вбудованому в снаряд електродетонатору. Деякі дрони оснащують саморобними уламковими боєприпасами, які особливо ефективні проти груп російської піхоти. "Бомби" іноді роблять із вибухівки, знайденої в збитих іранських дронах Shahed.

За словами морських піхотинців, вартість одного дрона становить близько $500, і вони одноразові. Деколи військові пишуть на снарядах послання для росіян.

"Він летить в один кінець і завдання повернутися додому у нього немає. У нього таке завдання — померти за Україну", — зазначають оператори.

Головним недоліком "камікадзе" називають невелику дальність польоту — приблизно 3 км, тому оператор має бути досить близько від місця атаки. Водночас, маленькі квадрокоптери складніше відстежити, ніж іранські дрони Shahed.

"Ворожі засоби протидії важко бачать його, він літає на таких частотах, ворог бачить його як мобільний телефон, він кращий, ніж інші дрони", — пояснив один із пілотів.

Найбільшою "видобуванням", знищеною 35-ою бригадою за допомогою дронів-камікадзе, став російський танк. Бойова машина обстрілювала піхоту на передовій, коли оператор помітив її з висоти пташиного польоту, облетів і врізався у корму.

Керівник проекту з БПЛА у 35-ій бригаді з позивним "Гагарін" розповів телеканалу ICTV, як збирають дрони-камікадзе. Насамперед морпіхи замовляють деталі для комплектування з Європи та Китаю, які потім військові збирають за допомогою волонтерів-фахівців. Вони забезпечують дальність польоту, необхідну для конкретних бойових завдань, тому залежно від якості деталей та погодних умов вона сягає 12 км, а швидкість — до 80 км/год.

"Коли ми працювали по Вугледару, дистанція з противником була до 400 м. Найкомфортніша для нас відстань — приблизно 3-6 км. Цілі визначає командир, якому підпорядковується група", — поділився представник ЗСУ.

Що стосується бойової частини, то нещодавно морпіхи сконструювали потужніші безпілотники, здатні піднімати до 3 кг вибухівки. Їхні можливості вже відчувають у бойових умовах, щоб у майбутньому доопрацювати.

"Гагарін" додав, що їхні дрони використовують незвичайні частоти управління, тому їх складно виявити та придушити засобами РЕБ. Знаходити БПЛА заважає ще й висота польоту, оскільки оператори можуть вести їх лише за кілька метрів над землею.

На початку лютого 501 Окремий батальйон морської піхоти показав, як атакує російських солдатів за допомогою дронів на передовий. БПЛА скидають гранати, які якщо не вбивають окупантів, то змушують у страху розбігатися чи падати на землю.

Тим часом військові випробовують український дрон-камікадзе "Кобра" вартістю $2000. Він може нести 15 кг вибухівки на відстань до 300 км.