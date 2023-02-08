Український дрон-камікадзе за $2 000 проходить випробування: чим він знадобиться ЗСУ (відео)

Безпілотник здатний доставити 15 кг вибухівки, подолавши відстань до 300 км. Він нагадує іранські БПЛА Shahed, але набагато дешевший і простіший у виробництві.

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Інженери з Кривого Рогу почали випробувати вітчизняний дрон-камікадзе "Кобра" для проведення випробувань. Про це розробники повідомили телеканалу Freedom.

Команда під керівництвом криворізького бізнесмена Віталія Бризгалова проводить випробування прототипу "Кобри" на полігоні. Інженери перевіряють, чи зможе безпілотник виконувати завдання, необхідні українським військовим під час бойових дій. За словами Віталія Бризгалова, незабаром розпочнеться новий етап "війни дронів", і ЗСУ мають бути до нього готові.

"Дрон-камікадзе ми назвали "Кобра", бо він "кусається", і його завдання — знищувати", — поділився інженер.

Розробники зібрали БПЛА літакового типу, оснастивши його триметровими крилами та потужним двигуном власного виробництва. Вони об'єднали дві поршневі групи, подвійний колінвал, уклали все це в корпус та отримали силову установку вартістю приблизно 150 євро, тоді як закордонні аналоги продаються приблизно за $2 000.

Готовий апарат може нести корисне навантаження вагою 15 кг на відстань до 300 км, розганяючись до 150 км/год. З його допомогою ЗСУ відправлятимуть російській армії вибухові "подарунки" та знищуватимуть цілі.

Як підкреслив Віталій Бризгалов, "Кобра" дуже нагадує іранські дрони лінійки Shahed, тільки набагато дешевші — собівартість становить майже $2 000. Ще однією перевагою є вища швидкість виробництва, якої досягли завдяки використанню "класичної технології", що вже давно застосовується для будівництва літаків.

"Сталеві поверхні, які скріплені заклепками. За цією технологією можна виготовляти тисячі літаків на місяць або 2 000 дронів, а то й більше", — заявив розробник.

Він додав, що виготовлення дронів із карбону потребує дорогих матриць і просувається дуже повільно, оскільки клей застигає майже добу. А ось з листової сталі, алюмінію та інших традиційних матеріалів можна збирати по 10 літаків на добу й коштувати це буде в 5 разів дешевше.

У процесі розробки українським фахівцям довелося вирішити багато проблем, одна з них — вибір пропелерів. Як з'ясувалося, їх виробництво по всьому світу значно скоротилося, тому масові закупівлі неможливі. Тоді команда вирішила самостійно виготовляти дерев'яні пропелери з бука.

Раніше Віталій Бризгалов розповів, що деталі для дрону "Кобра" виготовляють з холоднокатаної сталі з антикорозійним покриттям за допомогою ЧПК-верстата. Військові консультували інженерів під час проєктування, повідомляючи свої побажання.

Напередодні писали, як у Черкасах збирають дрони-камікадзе для ЗСУ вартістю лише $500. Інженери замовили деталі за кордоном, а частину самі надрукували на 3D-принтері. Дешеві коптери зможуть нести до 2 кг вибухівки та знищувати окупантів на передовій.