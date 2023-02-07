Дешеві дрони-камікадзе за $500 допомагають на фронті ЗСУ: що відомо (відео)

Літальні апарати вартістю $500 можуть підіймати до 2 кг вибухівки. Незабаром їх випробують і передадуть захисникам на фронт.

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Команда із Черкас виробляє для Збройних Сил України саморобні дрони-камікадзе. Розробники розповіли про свій проєкт "5 каналу".

Група інженерів та айтішників об'єдналася в команду під назвою "Черкаський дронбуд", щоб створити дешевий, але швидкий та ефективний ударний БПЛА. Частину деталей вони купили за кордоном, а частину самостійно надрукували на 3D-принтері. За словами інженера Єгора Годованюка, комплектуючі вдалося швидко зібрати за допомогою колег з України, Польщі та інших країн.

Як можна побачити на відео, за основу взяли квадрокоптер від китайського виробника iFlight вартістю близько $120, а мотори до нього від компанії XING. А ось систему для корисного навантаження зробили самі — з її допомогою дрон повинен підіймати вибухівку вагою до 2 кг залежно від дальності польоту, необхідної для виконання бойових завдань. Вартість одного коптеру складає близько $500.

Крім квадрокоптерів, черкаські інженери розробили для ЗСУ безпілотні літаки для розвідки. Вони вже зібрали перший прототип, який готовий до проведення випробувальних польотів. Виробництво одного такого апарату коштує приблизно $3000.

За кілька тижнів після початку роботи "Дронбуд" почав отримувати замовлення від військовослужбовців. Дронів-камікадзе потрібно багато, оскільки вони одноразові вибухають при зіткненні з ціллю. Літаки-розвідники живуть трохи довше, але їх часто збивають російські війська.

У співпраці із громадською організацією "Черкаський інститут міста" розробники відкрили школу для навчання операторів. Майбутні пілоти тренуються за допомогою програми-симулятора, встановленої на ноутбуки, використовуючи при цьому справжні контролери дронів. "Налітавши" певну кількість годин, вони переходять до управління міні-безпілотника в приміщенні, а потім допустять до моделей побільше.

Наприкінці тижня оператори, які пройшли навчання, планують зазнати ударних дронів. У разі успіху інженери відправлять "камікадзе" на передову, де ЗСУ застосовуватимуть їх для знищення російських військ.

"Кожен такий апарат рятує життя наших військових і не рятує життя нашого ворога", — зазначив керівник "Черкаського інституту міста" Іван Подолян.

У січні писали, як дрони-камікадзе ЗСУ знищують російську техніку вартістю мільйони доларів. ГО "Хортицька Варта" із Запоріжжя вирішила замовити для українських військових саморобні ударні БПЛА вартістю близько $400. Бійці ЗСУ показали їхню роботу на практиці.

Також дрони-камікадзе для ЗСУ розробили у Кривому Розі. Достатньо великий апарат літакового типу може нести до 20 кг вибухівки зі швидкістю до 150 км/год і підніматися на висоту до 5 км.