Дрони-камікадзе ЗСУ знищують російську техніку вартістю мільйони доларів (відео)

Собівартість літальних апаратів становить лише $300-$400 залежно від модифікації, кожен із них може нести до 1 кг вибухівки.

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Громадська організація "Хортицька Варта" із Запоріжжя запустила проєкт із закупівлі саморобних дронів-камікадзе для Збройних сил України. Подробиці волонтери розповіли на своїй сторінці у Facebook.

"Хортицька варта" планує закупити для українських військових 10 дронів-камікадзе. Невідомо, хто саме займається їх збиранням, проте на відео бійці ЗСУ показали один із апаратів вочевидь кустарного виробництва. До невеликого квадрокоптера прикріпили акумулятор (вгорі), пластиковий корпус для вибухівки (знизу), антену та інші деталі, які важко розглянути.

"Залишилося прикріпити підривник — і боєць готовий", — зазначив один із військових.

Організація у пості додала, що вартість одного "камікадзе" становить $350-$400 в залежності від модифікації. Дрон може нести до 1 кг вибухівки та вражати російську бойову техніку, навіть танки за $3 млн, із дуже високою точністю. Волонтери запевняють, що ворожі засоби радіоелектронної боротьби ніяк не можуть стати на заваді роботі безпілотника, а оператори можуть керувати апаратами до самого моменту зіткнення, змінюючи курс при необхідності.

"Друзі, сучасна війна диктує застосування сучасних видів зброї. Дрони-камікадзе саме такий сучасний і вкрай необхідний вид зброї. Ця зброя буде вирішальною у нашій визвольній війні!", — зазначила пресслужба ГО "Хортицька варта".

Організація також показала відеозапис роботи дронів-камікадзе на Василівському напрямку у Запорізькій області. 18 січня російський танк пішов на прорив, проте бійці ЗСУ змогли зупинити його.

"У цьому бою використали 4 дрони, потрапили 2. Було знищено ворожу техніку на мільйони доларів. У когось ще залишилися сумніви, що дрони-камікадзе необхідні фронту?", — зазначається в описі до ролика.

Нещодавно українські військові показали, як знищили танки ЗС РФ за допомогою дронів-камікадзе у Донецькій області. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади використовували легкі квадрокоптери з керуванням від першої особи, які мають високу швидкість і точність.

У грудні писали, як ЗСУ використовують гоночні дрони для знищення росіян. Умільці переробляють легкі та маневрені мультикоптери, прикріплюючи до них вибухові пристрої. Апарати виходять дуже швидкими та дешевими, але недовговічними через швидке розрядження акумуляторів.