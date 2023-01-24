Дроны-камикадзе ВСУ уничтожают российскую технику стоимостью миллионы долларов (видео)

Себестоимость летательных аппаратов составляет всего $300-$400 в зависимости от модификации, каждый з них может нести до 1 кг взрывчатки.

Related video

Общественная организация "Хортицька Варта" из Запорожья запустила проект по закупке самодельных дронов-камикадзе для Вооруженных сил Украины. Подробности волонтеры рассказали на своей странице в Facebook.

"Хортицька варта" планирует закупить для украинских военных 10 дронов-камикадзе. Неизвестно, кто именно занимается сборкой, однако на видео бойцы ВСУ показали один из аппаратов явно кустарного производства. К небольшому квадрокоптеру прикрепили аккумулятор (сверху), пластиковый корпус для взрывчатки (снизу), антенну и другие детали, которые трудно рассмотреть.

"Осталось прикрепить взрыватель — и боец готов", — отметил один из военных.

Обще стенная организация в посте добавила, что стоимость одного "камикадзе" составляет $350-$400 в зависимости от модификации. Дрон может нести до 1 кг взрывчатки и поражать российскую боевую технику, даже танки за $3 млн, с очень высокой точностью. Волонтеры уверяют, что вражеские средства радиоэлектронной борьбы никак не могут помешать работе беспилотника, а операторы могут управлять аппаратами до самого момента столкновения, меняя курс при необходимости.

"Друзья, современная война диктует применение современных видов оружия. Дроны-камикадзе именно такой современный и крайне необходимый вид оружия. Это оружие будет решающим в нашей освободительной войне!" — отметила пресс-служба ОО "Хортицька варта".

Организация также показала видеозапись работы дронов-камикадзе на Васильевском направлении в Запорожской области. 18 января российский танк пошел на прорыв, однако бойцы ВСУ сумели остановить его.

"В этом бою использовали 4 дрона, попали 2. Была уничтожена вражеская техника на миллионы долларов. У кого-то еще остались сомнения, что дроны-камикадзе необходимы фронту?", — отмечается в описании к ролику.

Недавно украинские военные показали, как уничтожили танки ВС РФ с помощью дронов-камикадзе в Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады использовали легкие квадрокоптеры с управлением от первого лица, обладающие высокой скоростью и точностью.

В декабре писали, как ВСУ используют гоночные дроны для уничтожения россиян. Умельцы переделывают легкие и маневренные мультикоптеры, прикрепляя к ним взрывные устройства. Аппараты получаются весьма быстрыми и дешевыми, но недолговечными из-за быстрой разрядки аккумуляторов.