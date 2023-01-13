Сотні апаратів на місяць: у Кривому Розі запускають виробництво українських дронів-камікадзе

Складання одного безпілотника займає приблизно чотири години, а собівартість становить $2 000.

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Команда з Кривого Рогу готується випробувати та розпочати серійне виробництво дешевих українських дронів-камікадзе. Подробиці "Суспільному" розповів засновник проєкту Валерій Бризгалов.

Інженер-конструктор зазначив, що разом із волонтерами самостійно виготовляють велику частину деталей, щоб не шукати їх за кордоном та економити гроші. Вони зробили картер на два циліндри, виточили пропелер із дерева, додали інші елементи й отримали дуже потужний двигун. За словами Валерія Бризгалова, він забезпечує підйом на висоту до 5 км, час роботи — 3 години зі швидкістю 150 км/год, корисне навантаження до 20 кг.

Розробку дрона-камікадзе фахівці розпочали навесні, невдовзі після початку вторгнення ЗС РФ, а тепер готуються до випробувань за участю українських військових. Команда домовилася зустрітися з представниками Міноборони у суботу, 14 січня, і сподівається незабаром розпочати повноцінне виробництво.

Як розповів Валерій Бризгалов, збирання одного БПЛА займає приблизно 3-4 години, тому за наявності деталей інженери можуть щодня виготовляти 5-7 апаратів, а за місяць — майже 100. Собівартість українського дрону виходить не більше ніж $2 000.

Раніше Валерій Бризгалов розкрив інші характеристики свого дрона-камікадзе. За його словами, безпілотник може літати на 300 км менше, ніж іранські Shahed-136, але цього цілком достатньо для ураження цілей у глибокому тилу ЗС РФ. Військові можуть оснастити БПЛА боєголовкою з 10 кг вибухівки, призначеної для знищення військової техніки та складів.

Днями експерт із безпілотної авіації та військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов пояснив, що потрібно для створення аналогів Shahed в Україні. Як він стверджує, найскладніше — знайти такі ж хороші двигуни, а ось електроніку можна легко купити через зарубіжні онлайн-платформи.