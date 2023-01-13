Сотня аппаратов в месяц: в Кривом Роге запускают производство украинских дронов-камикадзе

Сборка одного беспилотника занимает около четырех часов, а себестоимость составляет $2000.

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Команда из Кривого Рога готовится испытать и начать серийное производство дешевых украинских дронов-камикадзе. Подробности "Суспільному" рассказал основатель проекта Валерий Брызгалов.

Инженер-конструктор отметил, что вместе с волонтерами самостоятельно изготавливают большую част деталей, чтобы не искать их за границей и экономить деньги. Они сделали картер на два цилиндра, выточили пропеллер из дерева, добавили другие элементы и получили весьма мощный двигатель. По словам Валерия Брызгалова, он обеспечивает подъем на высоту до 5 км, время работы — 3 ч со скоростью 150 км/ч, полезную нагрузку до 20 кг.

Разработку дрона-камикадзе специалисты начали весной, вскоре после начала вторжения ВС РФ, а теперь готовятся к испытаниям при участии украинских военных. Команда договорилась встретиться с представителями Минобороны в субботу, 14 января, и надеется вскоре приступить к полноценному производству.

Как рассказал Валерий Брызгалов, сборка одного БПЛА занимает около 3-4 ч, поэтому при наличии деталей инженеры могут ежедневно изготавливать 5-7 аппаратов, а за месяц — около 100. Себестоимость украинского дрона получается не более $2000.

Ранее Валерий Брызгалов раскрыл другие характеристики своего дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник может летать на 300 км — меньше, чем иранские Shahed-136, но этого вполне достаточно для поражения целей в глубоком тылу ВС РФ. Военные могут оснастить БПЛА боеголовкой с 10 кг взрывчатки, предназначенной для уничтожения военной техники и складов.

На днях эксперт по беспилотной авиации и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов объяснил, что нужно для создания аналогов Shahed в Украине. Как он утверждает, самое сложное — найти такие же хорошие двигатели, а вот электронику можно без труда купить через зарубежные онлайн-платформы.