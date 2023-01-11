Эксперт рассказал, что нужно для создания "Шахедов" в Украине

Иранские БПЛА не содержат каких-либо уникальных комплектующих, кроме двигателей, поэтому их достаточно просто скопировать.

Related video

Украине не хватает простых и эффективных дронов-камикадзе для массированных ударов, которые наносит Россия. Военнослужащий Вооруженных сил Украины и эксперт по беспилотной авиации Юрий Касьянов в эфире "Радио НВ" рассказал, могут ли украинцы создавать аналоги иранских беспилотников Shahed.

В иранских дронах-камикадзе нет уникальных комплектующих, которые попадают под действия санкций, как детали для ракет или другого вооружения. Они содержат достаточно простую систему автопилота, приемники GPS-сигналов и прочую электронику, свободно продающуюся в любом специализированном магазине или на онлайн-площадках.

"Можно пачками, чемоданами, контейнерами завозить. Даже мы в Украине пользуемся точно такими же комплектующими, которые покупаем как в Китае, на Тайване, в США — там, где они производятся", — заявил Юрий Касьянов.

Как считает эксперт, иранские и российские инженеры научились добывать даже те компоненты, которые попадают под действие санкций. Вероятно, производители покупают их через третьи страны и подставные компании. Главная проблема производства дронов линейки Shahed заключается в двигателях — БПЛА используют клон австрийского двигателя Rotox, сочетающий хорошую мощность и экономичность. Их научились выпускать заводы в Китае и Иране, но не в России. Сами же планеры (фюзеляжи) россияне могут делать из стеклопластика, технологии у них есть.

"Мы отстаем в производстве достаточно простых, но эффективных в массовом использовании дронов, которые применяет Россия, будь то иранские "Шахеды" или "Ланцеты"", — отметил военнослужащий. — "Производство "Шахедов" — это очень простая штука, и она может быть освоена в Украине в короткие сроки, была бы только команда, чтобы это сделать. Мы можем делать подобного рода дроны в Украине при наличии двигателей".

Юрий Касьянов добавил, что украинские дроны-камикадзе дальнего радиуса действия уже давно используются для нанесения ударов по Крыму и России, хотя россияне часто не признают этого. Подобную технику уже давно делают коммерческие и некоммерческие организации, но из-за войны специалистам сложно собираться, добывать комплектующие, а затем продвигать готовые беспилотники в армию.

"Никакой технологической отсталости по сравнению с Россией у нас нет, и тем более по сравнению с Ираном. Мы — достаточно развитая страна, которая может наносить по противнику болезненные удары до Урала, а может и до Владивостока", — подчеркнул Юрий Касьянов.

Ранее Юрий Касьянов раскритиковал Минобороны за плохое сотрудничество с производителями БПЛА. По его словам, власти могут помочь разработчикам с ресурсами и заказами и предложил способ оптимизировать выпуск дронов.