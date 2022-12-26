"Дайте разработчикам дронов ресурсы": эксперт раскритиковал Минобороны Украины
По мнению Юрия Касьянова, МОУ и другие силовые ведомства должны тесно сотрудничать с украинскими производителями БПЛА и размещать заказы у них.
В своем недавнем посте в соцсетях, служащий ВСУ и аэроразведчик Юрий Касьянов задал несколько вопросов министру обороны Резникову. В частности, Юрия волновал вопрос нехватки ресурсов у разработчиков боевых БПЛА.
Касьянов в своем публичном обращении заметил, что частные компании, которые делают дроны для ВСУ, нуждаются не только в деньгах (они собирают их самостоятельно, привлекая тысячи жертвователей), но и в таких ресурсах, как производственные помещения, станки, оборудование, если таковыми не пользуются на текущий момент. Юрий предложил министру создать на базе таких ресурсов "инженерный корпус", который бы являл собой "воинскую часть, в которой проходили бы службу мобилизованные граждане, имеющие дефицитные специальности и богатый опыт в работах, связанных с производством дронов", — написал он.
Касьянов замечает, что использование потенциала специалистов "на государственных и частных предприятиях, связанных с разработкой и производством дронов" таким образом, было бы максимально эффективным.
Также основатель проекта A.Drones полагает, что Минобороны, Генштабу и другим ведомствам и силовым структурам не мешало бы консолидировать усилия с разработчиками и производителями дронов.
"Не хочет ли пан министр проявить разумную инициативу и предложить создать вневедомственный военно-технический комитет по дронам?..", — задал вопрос Юрий.
По его мнению, в обязанности комитета входило бы:
- сбор информацию о применении различных дронов ВСУ и противником,
- сбор предложений/запросов по дронам от эксплуатантов,
- сбор информации о возможностях разработчиков и производителей + анализ этой информации,
- выработка предложений по разработке различных БПЛА в интересах всех силовых структур,
- забота о развитии материально-технической базы производителей,
- надлежащее финансирование (размещение заказов),
- помощь в приобретении и доставке в Украину комплектующих и материалов для производства беспилотников,
- создание условий для консолидации инженерных и технических кадров.
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