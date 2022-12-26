"Дайте розробникам дронів ресурси": експерт розкритикував Міноборони України

На думку Юрія Касьянова, МОУ та інші силові відомства мають тісно співпрацювати з українськими виробниками БПЛА та розміщувати замовлення у них.

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У своєму нещодавньому посту в соцмережах, службовець ЗСУ та аеророзвідник Юрій Касьянов поставив кілька запитань міністру оборони Резнікову. Зокрема, Юрія хвилювало питання нестачі ресурсів у розробників бойових БПЛА.

Касьянов у своєму публічному зверненні зауважив, що приватні компанії, які роблять дрони для ЗСУ, потребують не лише грошей (вони збирають їх самостійно, залучаючи тисячі жертвувальників), а й таких ресурсів, як виробничі приміщення, верстати, обладнання, якщо такими не користуються на цей час. Юрій запропонував міністру створити на базі таких ресурсів "інженерний корпус", який би був "військовою частиною, в якій проходили б службу мобілізовані громадяни, які мають дефіцитні спеціальності та багатий досвід у роботах, пов'язаних із виробництвом дронів", — написав він.

Касьянов зауважує, що використання потенціалу фахівців "на державних та приватних підприємствах, пов'язаних із розробкою та виробництвом дронів" так, було б максимально ефективним.

Також засновник проєкту A.Drones вважає, що Міноборони, Генштабу та іншим відомствам та силовим структурам не завадило б консолідувати зусилля з розробниками та виробниками дронів.

"Чи не хоче пан міністр виявити розумну ініціативу і запропонувати створити позавідомчий військово-технічний комітет із дронів?.." — запитав Юрій.

На його думку, до обов'язків комітету входило б:

збір інформації про застосування різних дронів ЗСУ та противником,

збір пропозицій/запитів по дронах від експлуатантів,

збір інформації про можливості розробників та виробників + аналіз цієї інформації,

вироблення пропозицій щодо розробки різних БПЛА на користь усіх силових структур,

турбота про розвиток матеріально-технічної бази виробників,

належне фінансування (розміщення замовлень),

допомога в придбанні та доставці в Україну комплектуючих та матеріалів для виробництва безпілотників,

створення умов консолідації інженерних і технічних кадрів.

Раніше ми повідомляли про те, що дрон ЗС РФ "Ланцет" не зміг впоратися з маскувальною сіткою. Це врятувало життя екіпажу українського танка Т-72.