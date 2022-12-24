Російський дрон-камікадзе "Ланцет" не пробив маскувальну сітку для танка ЗСУ (відео)

ЗС РФ запустили по українській бойовій техніці одразу два БПЛА, але жоден із них не досяг цілі.

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Маскувальна сітка й дерево врятували танк Т-72 Збройних сил України від атаки російських дронів "Ланцет". Відеоролик від військовослужбовців опублікували аналітики Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Росіяни націлили на український танк два "Ланцети", але жоден із них не досяг своєї цілі. Один БПЛА розвалився на дві частини: одна половина застрягла на дереві, а друга повисла на сітці маскувань. Невідомо, чому дрон-камікадзе не здетонував, — військовий, який записав відеоролик, також ставить це запитання. Судячи з його слів, другий дрон промахнувся.

Оглядачі звернули увагу, що маскувальна сітка не врятувала Т-72 від виявлення, адже оператори явно змогли помітити машину з повітря та направити дрони для його знищення. На щастя, ЗСУ вдалося уникнути втрат через низьку якість російської техніки або помилку оператора.

Баражувальні боєприпаси "Ланцет" випускає російське підприємство Zala Aero, який входить до концерну "Калашников". Дрон літає завдяки електродвигуну та двом парам X-подібних крил, які повинні забезпечувати високу маневреність і низький рівень шуму.

"Ланцети" оснащуються різним обладнанням для пошуку цілей, у тому числі оптичними й інфрачервоними камерами, радіометром, лазерним цілепоказником. Блок телевізійного наведення дозволяє оператору вручну керувати польотом на фінальному етапі, коли дрон пікірує на ціль. Існують дві версії апарату: "Ланцет-1" і "Ланцет-3", яка з них намагалася вразити танк ЗСУ — невідомо.

Характеристики "Ланцет-1"

Запас ходу: 30 хвилин

Корисне навантаження або бойова частина: 1 кг

Злітна маса: 5 кг

Дальність польоту: 40 км

Характеристики "Ланцет-3"

Запас ходу: 40-60 хвилин залежно від корисного навантаження

Дальність польоту: 40-70 км

Корисне навантаження або бойова частина: 3-5 кг

Злітна вага: 12 кг

Крейсерська швидкість: 80-110 км/год

Максимальна швидкість під час пікірування: 300 км/год

Раніше писали, звідки взялися "Ланцети" й чим вони небезпечні для України. Міноборони РФ називає їх найефективнішими російськими БПЛА, але експерти кажуть, що апарати на 80% складаються з іноземних комплектуючих.

У листопаді бійці ЗСУ показали наслідки удару "Ланцета" по гаубиці Д-20. Після вибуху дрона-камікадзе в артилерійської установки лише спустилося колесо.