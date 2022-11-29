Спустило колесо: бійці ЗСУ показали наслідки удару "Ланцетом" по гаубиці (відео)

В РФ заявили, що вони знищили українську гаубицю Д-20, проте з'ясувалося, що нічого, крім колеса, не постраждало.

Related video

Українські військові в Херсонській області показали результати влучення по гаубиці Д-20 з безпілотника "Ланцет". Про це повідомляє BihusInfo.

Військовослужбовці 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка показали результативне влучення в гаубицю Д-20 із дрона-камікадзе. Внаслідок влучення єдиним наслідком стало спущене колесо, інших пошкоджень гаубиця не отримала.

У репортажі показали також уламки дрона-камікадзе "Ланцет". Навколо машини видно залишки дрона.

"Змінити колесо і вона працюватиме. Великої шкоди вони не завдали нам. Звичайною артилерією вони не можуть нас упіймати, не можуть нас побороти на полі бою, тому хочуть нас дістати безпілотниками, ракетами. По нас уже не вперше прилітають ракети, дрони-камікадзе", — розповів один із військових із позивним "Ганс".

В РФ опублікували відео удару по Д-20 принагідно заявивши, що гаубиця знищена. Російський дрон-камікадзе запускають з катапульти. Бійці його можуть ефективно збивати, якщо його вчасно зафіксують. Наводять "Ланцет" за допомогою іншого БПЛА на кшталт "Орлан".

Нагадаємо, в РФ почали замінювати дефіцитні боєприпаси дронами-камікадзе "Ланцет".

Також Фокус розбирався, звідки в РФ взялися "Ланцети" і чим вони небезпечні для України.