Найефективніші дрони РФ: звідки взялися "Ланцети" і чим вони небезпечні для України

Експерти визнають, що "Ланцети" дають росіянам значну перевагу, поки ЗСУ відчувають брак ударних БПЛА.

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Останнім часом Росія завдає масованих ударів по Україні не лише іранськими дронами Shahed, а й вітчизняними "Ланцетами". Видання BBC з'ясувало, як виготовляються ці апарати і наскільки вони небезпечні.

Історія появи дронів "Ланцет"

Ланцет — це медичний інструмент для розтину наривів, він нагадує скальпель. Дрони з такою назвою випускає російська фабрика Zala Aero, яка входить до концерну "Калашников" і, відповідно, до "Ростеху". Розробники стверджують, що назвали БПЛА "Ланцетами" через їхню "хірургічну точність". Вперше апарат представили у 2019 році, але інформація про їхнє серійне виробництво не розголошується.

"Ланцет" належить до типу баражуючих боєприпасів, тобто пристроїв, здатних довго літати в повітрі, знаходити цілі і пікірувати на них, вибухаючи при зіткненні. Дрони останнього покоління "Ланцет-3" можуть розганятися до 110 км/год під час горизонтального польоту і до 300 км/год під час пікірування. Безпілотник важить близько 12 кг, і з яких п'ять припадають на уламково-фугасну боєголовку. Дальність дії моделі становить 50 км від місця запуску, а тривалість польоту — близько години.

Російський експерт розповів ВВС на умовах анонімності, що раніше Міноборони РФ не цікавилося дронами-камікадзе, а комерційні компанії не розробляли їх через відсутність попиту. Проте Zala Aero вирішила створити БПЛА "Куб", а потім і "Ланцет", плануючи експортувати їх до інших країн. Інтерес до такої технології у ЗС РФ з'явився після успішних випробувань дронів у Сирії, проте і тоді "камікадзе" видалися військовою надто дорогою зброєю.

На думку експертів, для виробництва "Ланцетів" Росія використовує іноземні деталі для комплектування, адже багато які з них не може випускати самостійно. Нещодавно самі російські виробники скаржилися на дефіцит технологій. Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, фахівець із розробки дронів Юрій Касьянов припускає, що "Ланцети" на 80% складаються з китайських деталей, але збирають їх на заводах у РФ.

"Вони можуть їх робити вічно, принаймні поки Китай продаватиме їм деталі", — зазначив український військовий.

"Ланцет" небезпечні, але не змінять результату війни

Наприкінці жовтня і в листопаді російські блогери-"воєнкори" почали регулярно публікувати в Telegram відеоролики із застосуванням "Ланцетів" проти ЗСУ, а Міноборони РФ позиціює їх як "найефективніші російські БПЛА". Командування Військово-повітряних сил України підтверджує, що Росія часто запускає такі дрони.

Експолковник генштабу РФ Михайло Ходарьонок розповів у Telegram, що російська армія часто використовує ударні "Ланцети" у парі з розвідувальними "Орланами", щоб вивести з ладу українські зенітно-ракетні системи та послабити ППО, відкривши шлях для літаків. За його словами, у ЗСУ ще залишається деяка кількість ЗРК "БУК" та "Оса-АКМ", але їх вдасться знищити, якщо ЗС РФ отримає більше "Ланцетів".

Про ефективність дронів-камікадзе пише і російський Telegram-канал "Рыбарь" — за інформацією видання The Bell, його власниками можуть бути програміст Денис Щукін і військовий кореспондент Аббас Джума, який перебуває під санкціями США за причетність до постачання іранських БПЛА. За підрахунками блогерів, з 13 жовтня по 12 листопада "Ланцети" нібито вразили в Україні 11 гаубиць, 7 танків, 7 самохідних артилерійських установок, 6 бронемашин, 4 зеніток, 5 радіолокаційних станцій, 3 пускові установки системи С-300 та один бронекатер.

Юрій Касьянов розповів BBC, що з недавніх пір Україна втратила перевагу безпілотників, і річ не так в якості, як у кількості. Українська армія відчуває гостру нестачу ударних дронів, оскільки в їхнє масове виробництво в країні не налагоджено, на відміну від Росії чи Ірану.

"Ми втратили ініціативу в безпілотниках. Противник уже почав масово застосовувати дрони-камікадзе типу "Куб" та "Ланцет", а ми все робимо із запізненням", — прокоментував ситуацію Юрій Касьянов.

Він звернув увагу, що "Ланцет" за своїми характеристиками гірший за іранські Shahed-136, проте дрони виконують різні завдання. Наприклад, Shahed завдають ударів по великих інфраструктурних об'єктах у глибокому тилу, а російські безпілотники атакують військові комплекси неподалік лінії фронту.

"Я вважаю, що застосування БПЛА типу "Ланцет" на полі бою безумовно дає певні переваги противнику. Але водночас я не можу сказати, що застосування такої зброї може якось кардинально позначитися на ході та характері війни. Ні, це не вплине на результат війни", — наголосив Касьянов.

Раніше писали, що ЗС РФ використовує дрони "Ланцет" замість дефіцитних ракет. Американський експерт Семюел Бендет припустив: росіяни збільшили виробництво БПЛА, сподіваючись з їхньою допомогою переламати хід війни в Україні на свою користь.

У Росії заявили, що БПЛА "Ланцет" невразливий для лазерної зброї. Однак ЗСУ успішно збиває їх за допомогою звичайних зенітно-ракетних комплексів та інших видів озброєння.