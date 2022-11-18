Самые эффективные дроны РФ: откуда взялись "Ланцеты" и чем они опасны для Украины

Эксперты признают, что "Ланцеты" дают россиянам значительное преимущество, пока ВСУ испытывает нехватку в ударных БПЛА.

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В последнее время Россия наносит массированные удары по Украине не только иранскими дронами Shahed, но и отечественными "Ланцетами". Издание BBC выяснило, как производятся эти аппараты и насколько они опасны.

История появления дронов "Ланцет"

Ланцет — это медицинский инструмент для вскрытия нарывов, напоминающий скальпель. Дроны с таким названием выпускает российская фабрика Zala Aero, которая входит в концерн "Калашников" и, соответственно, в "Ростех". Разработчики утверждают, что назвали БПЛА "Ланцетами" из-за их "хирургической точности". Впервые аппарат представили в 2019 году, но информация об их серийном производстве не разглашается.

"Ланцет" принадлежит к типу барражирующих боеприпасов, то есть устройств, способных долго летать в воздухе, находить цели и пикировать на них, взрываясь при столкновении. Дроны последнего поколения, "Ланцет-3", могут разгоняться до 110 км/ч при горизонтальном полете и до 300 км/ч при пикировании. Беспилотник весит около 12 кг, и из которых пять приходятся на осколочно-фугасную боеголовку. Дальность действия модели составляет 50 км от места запуска, а продолжительность полета — около часа.

Российский эксперт рассказал BBC на условиях анонимности, что раньше Минобороны РФ не интересовалось дронами-камикадзе, а коммерческие компании не разрабатывали их по причине отсутствия спроса. Однако Zala Aero решила создать БПЛА "Куб", а затем и "Ланцет", планируя экспортировать их в другие страны. Интерес к такой технологии у ВС РФ появился после успешных испытаний дронов в Сирии, однако и тогда "камикадзе" показались военным слишком дорогим оружием.

По мнению экспертов, для производства "Ланцетов" Россия использует иностранные комплектующие, ведь многих из них не может выпускать самостоятельно. Не так давно сами российские производители жаловались на дефицит технологий. Командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов предполагает, что "Ланцеты" на 80% состоят из китайских деталей, но собирают их на заводах в РФ.

"Они могут их делать вечно, по крайней мере, пока Китай будет продавать им комплектующие", — отметил украинский военный.

"Ланцет" опасны, но не изменят итога войны

В конце октября и в ноябре российские блогеры-"военкоры" начали регулярно публиковать в Telegram видеоролики с применением "Ланцетов" против ВСУ, а Минобороны РФ позиционирует их как "самые эффективные российские БПЛА". Командование Военно-воздушных сил Украины подтверждает, что Россия часто запускает такие дроны.

Эксполковник генштаба РФ Михаил Ходаренок рассказал в Telegram, что российская армия часто использует ударные "Ланцеты" в паре с разведывательными "Орланами", чтобы вывести из строя украинские зенитно-ракетные системы и ослабить ПВО, открыв путь для самолетов. По его словам, у ВСУ еще остается некоторое количество ЗРК "БУК" и "Оса-АКМ", но их удастся уничтожить, если ВС РФ получат больше "Ланцетов".

Об эффективности дронов-камикадзе пишет и российский Telegram-канал "Рыбарь" — по информации издания The Bell, его владельцами могут быть программист Денис Щукин и военный корреспондент Аббас Джума, находящийся под санкциями США за причастность к поставкам иранских БПЛА. По подсчетам блогеров, с 13 октября по 12 ноября "Ланцеты" якобы поразили в Украине 11 гаубиц, 7 танков, 7 самоходных артиллерийских установок, 6 бронемашин, 4 зениток, 5 радиолокационных станций, 3 пусковые установки системы С-300 и один бронекатер.

Юрий Касьянов рассказал BBC, что с недавних пор Украина потеряла преимущество беспилотников, и дело не столько в качестве, сколько в количестве. Украинская армия испытывает острую нехватку ударных дронов, поскольку в их массовое производство в стране не налажено, в отличие от России или Ирана.

"Мы потеряли инициативу в беспилотниках. Противник уже начал массово применять дроны-камикадзе типа "Куб" и "Ланцет", а мы все делаем с опозданием", – прокомментировал Юрий Касьянов ситуацию.

Он обратил внимание, что "Ланцет" по своим характеристикам хуже иранских Shahed-136, однако дроны выполняют разные задачи. К примеру, Shahed наносят удары по крупным инфраструктурным объектам в глубоком тылу, а российские беспилотники атакуют военные комплексы неподалеку от линии фронта.

"Я считаю, что применение БПЛА типа "Ланцет" на поле боя безусловно дает определенные преимущества противнику. Но в то же время я не могу сказать, что применение такого рода оружия может как-то кардинально отразиться на ходе и характере войны. Нет, это не повлияет на итог войны", — подчеркнул Касьянов.

Ранее писали, что ВС РФ использует дроны "Ланцет" вместо дефицитных ракет. Американский эксперт Сэмюэл Бендет предположил: россияне увеличили производство БПЛА, надеясь с их помощью переломить ход войны в Украине в свою пользу.

В России заявили, что БПЛА "Ланцет" неуязвим для лазерного оружия. Однако ВСУ успешно сбивает их с помощью обычных зенитно-ракетных комплексов и других видов вооружения.