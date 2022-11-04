Россия заявляет, что БПЛА "Ланцет" устойчив к лазерному оружию, но это не поможет ВС РФ

Эксперты не могут понять, что именно подразумевает "Ростех" под "противолазерной защитой" "Ланцетов".

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Государственная корпорация "Ростех" утверждает, что российский дрон-камикадзе неуязвим для новейшего лазерного оружия против беспилотников. Такое заявление пресс-служба опубликовала на официальном Telegram-канале.

Беспилотные летательные аппараты "Ланцет" производит предприятие Zala Aero концерна "Калашников", который входит в "Ростех". Россияне уверяют, что этот дрон практически невозможно перехватить или уничтожить, в том числе с помощью современных лазерных систем — секрет в специальной противолазерной защите. При этом дрон может находить и атаковать цели, не пользуясь спутниковой навигацией (GPS или ГЛОНАСС). Трудно понять, что именно подразумевает "Ростех" под "противолазерной защитой".

В комментарии Eurasian Times редактор журнала 21st Century Asian Arms Race Мигель Миранда, предположил: речь идет о материалах БПЛА, устойчивых к воздействию высокоэнергетических лучей с высокой температурой, которые обычно подразумевают под "лазерным оружием". Они должны сильно нагревать или "поджаривать" важную электронику в крылатых ракетах, реактивных самолетах или беспилотниках.

Бывший пилот истребителя Воздушных сил Индии Раджив Тьяги. также считает, что "Ланцет" может содержать материалы, защищающие от лазерного излучения. По его словам, в этом случае дронам помогут лишь зеркальные поверхности. Сейчас Тьяги специализируется на разработке технологий и ПО для замены старых систем противовоздушной обороны.

Дэвид Шэнк, эксперт по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне и борьбе с БПЛА отметил, что системы защиты от дронов пока в основном полагаются на кинетические боеприпасы, такие как ракеты и артиллерийские снаряды. Некинетические средства, такие как радиосчастотные излучатели и GPS-глушилки, также эффективны, хотя могут поражать лишь некоторые типы беспилотников.

"Лазерное оружие, с которым я знаком, нацеливается на цель и горит до такой степени, что дрон становится неработоспособным или больше не может летать", — сообщил Шэнк и добавил, что ему неизвестно о подобных технологиях, используемых в Украине.

Характеристики дрона "Ланцет"

Вес: 12 кг

Скорость: 80-110 км/ч

Максимальное время полета: 1 ч

Скорость: 100 км/ч

Радиус действия: 40 км

Боеголовка: осколочно-фугасный снаряд

Недавно российские войска применили дроны-камикадзе "Ланцет-3" на юге Украины. Оперативное командование ВСУ сообщило, что БПЛА атаковали украинские позиции в Бериславском и Николаевском районах, но обошлось без жертв.

ВСУ успешно сбивают российские дроны "Ланцет", которые россияне хвалят за точность и "интеллектуальность". Один из таких "приземлили" в июле в Николаевской области, когда он пытался атаковать украинскую радиолокационную станцию.