Вместо Shahed-136: как российские войска атакуют Николаевскую область дронами "Ланцет-3"

Россия активно использует летающих разведчиков и "камикадзе", но им не удается нанести значительный ущерб ВСУ.

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Армия России наносит удары по Николаевской области с помощью российских дронов-камикадзе "Ланцет-3". Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке за 1 ноября.

Украинские военные отчитались, что во вторник россияне атаковали позиции ВСУ в Бериславском и Николаевском районах, запустив дроны "Ланцет" из оккупированных районов Херсонской области. В результате взрывов жертв нет.

Оперативное командование "Юг" подчеркивает, что ВС РФ бьет по украинским силам в тыловых районах и общинах, расположенных в прифронтовой зоне, из всего имеющегося оружия, в том числе использует БПЛА. Помимо дронов-камикадзе, 1 ноября оккупанты более 30 раз запускали разведывательные беспилотники.

Накануне, 31 октября, российский дрон "Ланцет" атаковал еще один объект в районе Николаева, обошлось без жертв. Владислав Назаров объяснил, что ВС РФ активно используют БПЛА, которые ведут разведку и возвращаются на базу, но "Ланцеты" также сбрасывают взрывчатку.

"Ланцет-3" является модификацией российского дрона "Куб-БЛА" от компании ZALA Aero (дочернее предприятие концерна "Калашников"). Этот БПЛА летает на 40 км, может находиться в небе до 1 ч. Крейсерская скорость аппарата составляет 110 км/ч, а при пикировании на цель он разгоняется до 300 км/ч.

Россияне оснащают "Ланцет-3" боеголовкой весом 5 кг, взрывающейся при столкновении с целью, а также фугасным снарядом, который сбрасывается с воздуха. Электродвигатель и корпус, напоминающий ракету с двумя X-образные, обеспечивают высокую маневренность, но довольно низкую скорость полета.

Российские СМИ пишут, что "Ланцет-3" обладает системами навигации и связи, расположенными в носовой части. Благодаря встроенной видеокамере, военные могут использовать дрон для разведки. В распоряжении оператора три системы наведения: оптико-электронная, координатная и комбинированная, поэтому операторы вручную направляют "камикадзе" либо же задают координаты цели для автономного поражения.

ВСУ уже неоднократно сбивали российские дроны "Ланцет-3", один из них бойцы 28-й механизированной бригады поразили в августе. Военные сообщили, что смогли вывести беспилотник из строя с помощью стрелкового оружия.

Россия также активно применяет иранские дроны-камикадзе, но уже не так успешно. Как отчиталось Военное командование "Центр", в ночь на 2 ноября ПВО сбили над Украиной 12 и 13 Shahed-136.