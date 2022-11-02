Сбили 12 дронов из 13: украинские ПВО отразили ночную атаку беспилотников "Shahed-136"

В Киевской администрации сообщили, что силами ПВО и авиации шесть вражеских БПЛА были сбиты на подлете к столице.

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Средствами ПВО Вооруженные силы Украины в ночь с 1 на 2 ноября уничтожили 12 из 13 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". По информации командования Воздушных сил ВСУ, шесть дронов были уничтожены группами Воздушного командования "Восток", еще шесть — сбиты в зоне ответственности ВК "Центр".

"12 из 13-ти баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские беспилотники были сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией, а также мобильными огневыми группами Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

[ + – ] ВСУ уничтожили 12 вражеских дронов

В Киевской городской военной администрации сообщили, что противник атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе, однако все шесть БПЛА были сбиты на подлете к столице.

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице уничтожены 6 "Шахедов", — говорится в сообщении администрации.

Отметим, что этой ночью в оперативных чатах сообщалось, что пролеты беспилотников были зафиксированы в Полтавской и Черкасской областях. Однако в столице воздушную тревогу не объявляли. Это связано с тем, что вражеские дроны не прошли линию обороны Киевской области.

Ранее сообщалось, что если Вооруженные силы РФ начнут применять иранские боевые дроны Arash-2, это может стать переломным моментом в полномасштабной войне в Украине. Обозреватели CNN пришли к такому выводу на основании того, что Arash-2 способны нести в пять раз больше взрывчатки, чем дроны-камикадзе "Герань-2".

По информации телеканала, Иран готовится отправить в РФ еще около 1000 единиц вооружения, в том числе и дополнительные 450 ударных беспилотников для использования в войне против Украины. Точная дата передачи иранского вооружения Москве неизвестна, но западные официальные лица считают, что это точно произойдет до конца года.