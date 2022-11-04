Росія заявляє, що БПЛА "Ланцет" стійкий до лазерної зброї, але це не допоможе ЗС РФ

Експерти не можуть зрозуміти, що саме має на увазі "Ростех" під "протилазерним захистом" "Ланцетів".

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Державна корпорація "Ростех" стверджує, що російський дрон-камікадзе є невразливим для новітньої лазерної зброї проти безпілотників. Таку заяву пресслужба опублікувала на офіційному Telegram-каналі.

Безпілотні літальні апарати "Ланцет" виробляє підприємство Zala Aero концерну "Калашников", що входить до "Ростеху". Росіяни запевняють, що цей дрон практично неможливо перехопити чи знищити, зокрема, за допомогою сучасних лазерних систем — секрет у спеціальному протилазерному захисті. При цьому дрон може знаходити та атакувати цілі, не користуючись супутниковою навігацією (GPS або ГЛОНАСС). Важко зрозуміти, що саме має на увазі "Ростех" під "протилазерним захистом".

У коментарі Eurasian Times редактор журналу 21st Century Asian Arms Race Мігель Міранда, припустив: йдеться про матеріали БПЛА, стійкі до впливу високоенергетичних променів з високою температурою, які зазвичай мають на увазі під "лазерною зброєю". Вони повинні сильно нагрівати або підсмажувати важливу електроніку в крилатих ракетах, реактивних літаках або безпілотниках.

Колишній пілот винищувача Повітряних сил Індії Раджив Т'ягі також вважає, що Ланцет може містити матеріали, що захищають від лазерного випромінювання. За його словами, у цьому випадку дронам допоможуть лише дзеркальні поверхні. Зараз Т'ягі спеціалізується на розробці технологій та програмного забезпечення для заміни старих систем протиповітряної оборони.

Девід Шенк, експерт з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та боротьби з БПЛА зазначив, що системи захисту від дронів поки що в основному покладаються на кінетичні боєприпаси, такі як ракети та артилерійські снаряди. Некінетичні засоби, такі як радіочастотні випромінювачі та GPS-глушилки, також ефективні, хоча можуть вражати лише деякі типи безпілотників.

"Лазерна зброя, з якою я знайомий, націлюється на ціль і горить настільки, що дрон стає непрацездатним або більше не може літати", — повідомив Шенк і додав, що йому невідомо про подібні технології, що використовуються в Україні.

Характеристики дрону "Ланцет"

Вага: 12 кг

Швидкість: 80-110 км/год

Максимальний час польоту: 1 год

Швидкість: 100 км/год

Радіус дії: 40 км

Боєголовка: осколково-фугасний снаряд

Нещодавно російські війська застосували дрони-камікадзе "Ланцет-3" на півдні України. Оперативне командування ЗСУ повідомило, що БПЛА атакували українські позиції у Бериславському та Миколаївському районах, але обійшлося без жертв.

ЗСУ успішно збивають російські дрони "Ланцет", які росіяни хвалять за точність та "інтелектуальність". Один із таких "приземлили" у липні на Миколаївщині, коли він намагався атакувати українську радіолокаційну станцію.