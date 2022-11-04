Росія заявляє, що БПЛА "Ланцет" стійкий до лазерної зброї, але це не допоможе ЗС РФ
Експерти не можуть зрозуміти, що саме має на увазі "Ростех" під "протилазерним захистом" "Ланцетів".
Державна корпорація "Ростех" стверджує, що російський дрон-камікадзе є невразливим для новітньої лазерної зброї проти безпілотників. Таку заяву пресслужба опублікувала на офіційному Telegram-каналі.
Безпілотні літальні апарати "Ланцет" виробляє підприємство Zala Aero концерну "Калашников", що входить до "Ростеху". Росіяни запевняють, що цей дрон практично неможливо перехопити чи знищити, зокрема, за допомогою сучасних лазерних систем — секрет у спеціальному протилазерному захисті. При цьому дрон може знаходити та атакувати цілі, не користуючись супутниковою навігацією (GPS або ГЛОНАСС). Важко зрозуміти, що саме має на увазі "Ростех" під "протилазерним захистом".
У коментарі Eurasian Times редактор журналу 21st Century Asian Arms Race Мігель Міранда, припустив: йдеться про матеріали БПЛА, стійкі до впливу високоенергетичних променів з високою температурою, які зазвичай мають на увазі під "лазерною зброєю". Вони повинні сильно нагрівати або підсмажувати важливу електроніку в крилатих ракетах, реактивних літаках або безпілотниках.
Колишній пілот винищувача Повітряних сил Індії Раджив Т'ягі також вважає, що Ланцет може містити матеріали, що захищають від лазерного випромінювання. За його словами, у цьому випадку дронам допоможуть лише дзеркальні поверхні. Зараз Т'ягі спеціалізується на розробці технологій та програмного забезпечення для заміни старих систем протиповітряної оборони.
Девід Шенк, експерт з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та боротьби з БПЛА зазначив, що системи захисту від дронів поки що в основному покладаються на кінетичні боєприпаси, такі як ракети та артилерійські снаряди. Некінетичні засоби, такі як радіочастотні випромінювачі та GPS-глушилки, також ефективні, хоча можуть вражати лише деякі типи безпілотників.
"Лазерна зброя, з якою я знайомий, націлюється на ціль і горить настільки, що дрон стає непрацездатним або більше не може літати", — повідомив Шенк і додав, що йому невідомо про подібні технології, що використовуються в Україні.
Характеристики дрону "Ланцет"
- Вага: 12 кг
- Швидкість: 80-110 км/год
- Максимальний час польоту: 1 год
- Швидкість: 100 км/год
- Радіус дії: 40 км
- Боєголовка: осколково-фугасний снаряд
Нещодавно російські війська застосували дрони-камікадзе "Ланцет-3" на півдні України. Оперативне командування ЗСУ повідомило, що БПЛА атакували українські позиції у Бериславському та Миколаївському районах, але обійшлося без жертв.
ЗСУ успішно збивають російські дрони "Ланцет", які росіяни хвалять за точність та "інтелектуальність". Один із таких "приземлили" у липні на Миколаївщині, коли він намагався атакувати українську радіолокаційну станцію.